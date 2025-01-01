Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 2 листопада





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 2 листопада



Луцьк



Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с.

Температура вночі 4-6° тепла, вдень 15-17° тепла.



Область



Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с.

Температура вночі 2-7° тепла, вдень 13-18° тепла.

Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 2 листопада.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с.Температура вночі 4-6° тепла, вдень 15-17° тепла.Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с.Температура вночі 2-7° тепла, вдень 13-18° тепла.

