Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 2 листопада

Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 2 листопада.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 2 листопада

Луцьк

Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с.
Температура вночі 4-6° тепла, вдень 15-17° тепла.

Область

Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с.
Температура вночі 2-7° тепла, вдень 13-18° тепла.

