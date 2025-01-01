У місті на Волині на дачі до весни не возитимуть





Про це інформує



Автобус курсував в режимі маршрутного таксі з вокзалу на дачні масиви: «Калина», «Урожай», «Будівельник», «Машинобудівник».



Послуги з перевезень на конкурсній основі надавало ТОВ «Галактика Авто». Проїзд для пасажирів пільгових категорій був безкоштовним. Витрати компенсувалися з бюджету громади.



Перевезення пасажирів до садівничих масивів розпочалися з 1 квітня.

