У місті на Волині на дачі до весни не возитимуть
Сьогодні, 19:02
У Ковелі на позачерговому засідання виконкому, прийнято рішення про припинення перевезення пасажирів на дачі автобусом №8.
Про це інформує ВолиньUA.
Автобус курсував в режимі маршрутного таксі з вокзалу на дачні масиви: «Калина», «Урожай», «Будівельник», «Машинобудівник».
Послуги з перевезень на конкурсній основі надавало ТОВ «Галактика Авто». Проїзд для пасажирів пільгових категорій був безкоштовним. Витрати компенсувалися з бюджету громади.
Перевезення пасажирів до садівничих масивів розпочалися з 1 квітня.
