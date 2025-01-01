В Україні можуть підвищити ціни на електроенергію для населення





Про це повідомляє



У НБУ вважають, що зі стабілізацією економічної ситуації в країні тарифи на окремі комунальні послуги поступово наближатимуться до ринково обґрунтованих рівнів.



Також, за словами фахівців, у 2026 році прогнозується часткове підвищення цін на електроенергію для населення, що пов’язано з необхідністю відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури.



Експерти зазначають, що посилення обстрілів енергетичних об’єктів та видобувних потужностей РФ наприкінці третього кварталу значно підвищило ризики виникнення дефіциту електроенергії. Через це Україні довелося збільшити імпорт електроенергії та газу, аби успішно пройти опалювальний сезон.



Наразі в НБУ очікують, що в четвертому кварталі 2025 року та на початку 2026 року економіка працюватиме в умовах дефіциту електроенергії на рівні 4-6%.



"‎У 2026 році оцінку дефіциту е/е підвищено до 3% у середньому за рік. Це матиме негативний вплив на економічну активність"‎, – йдеться у звіті НБУ.

