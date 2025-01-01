У Луцьку завершують реконструкцію теплотраси біля «Там-Таму»





Про це у коментарі власкору



Як розповів речник підприємства Антон Безносиков, ця ділянка мережі має довжину 157 метрів. Вона забезпечує теплом переважно 55 квартал. Теплотраса проходить під проспектом Соборності. Для того, щоб завершити роботи, на два дні вимикали постачання гарячої води. Але упродовж всього періоду реконструкції жителі мікрорайону були забезпечені гарячим водопостачанням через резервну лінію.



Наразі роботи завершуються. Це останній великий проєкт з ремонту теплотрас у місті цього року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку завершується реконструкція теплотраси поруч з "Там-Тамом".Про це у коментарі власкору "ВолиньUA" повідомили у ДКП "Луцьктепло".Як розповів речник підприємства, ця ділянка мережі має довжину 157 метрів. Вона забезпечує теплом переважно 55 квартал. Теплотраса проходить під проспектом Соборності. Для того, щоб завершити роботи, на два дні вимикали постачання гарячої води. Але упродовж всього періоду реконструкції жителі мікрорайону були забезпечені гарячим водопостачанням через резервну лінію.Наразі роботи завершуються. Це останній великий проєкт з ремонту теплотрас у місті цього року.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію