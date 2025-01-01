Чи забороняє церква кремацію: пояснення священника Олексія Філюка

Олексій Філюк під час розмови з телеведучим Євгенієм Мікояном у телепрограмі «Прайм-тайм» на телеканалі



Досі у багатьох людей є упереджене ставлення до процесу посмертного спалення тіла, а дехто взагалі вважає, що це заборонено церквою.



Священник пояснив, що насправді це не так:



«Церква не забороняє кремації. Я колись був у київському крематорії, навіть не одноразово. Відправляється чин похорону і тоді людина перетворюється на прах, спалюється. Хто має можливість, рекомендується хоронитися – тіло придається землі. Але, якщо Київ – місто-мільйонник і в рік там є, вибачте, 500 тисяч похоронів, то територія навколо Києва за 5 років буде 300 гектарів, чи 400 гектарів цвинтаря – це нереально зробити. Тому (відбувається, – ред.) спалення останків померлої людини. Написано: "Земля єси і в землю повертаєшся". От створив Господь людину з пороху земного, так і на порох людина перетворилась, придалась землі».



Крім того, Олексій поділився своїм ставленням до цього обряду та розповів, як при цьому здійснюють церковні обряди:



«Якби був крематорій в Шушківцях, я теж був би не проти, щоб мене спалили – скоріше б з Татом Небесним зустрілися. Прах піде туди, я вже не буду прив'язаний, бо там ще піду до Тата Небесного. Тому церква не забороняє кремацію. Відспівує чин похорону і людину спалюють».

