Скандал у Луцьку: муніципали оштрафували автівку військового
Сьогодні, 13:11
У Луцьку біля Завокзального ринку муніципали отрафували автомобіль військового за порушення правил паркування.
Про це інформує Volynblog у соцмережі Інстаграм, - пише ВолиньUA.
"Якби я працювала в поліції, то в мене б ніколи не підійнялася рука виписати штраф військовій машині. фу, і вам не соромно? Військовий вийшов купити запчастину до машини на 5 хвилин. Ще б ви так усі круті машини штрафували, як виписуєте штрафи військовим машинам і бабусям, що продають 2 кг яблук, аби мати гроші на хліб!" - йдеться у дописі.
Коментарі
Те чучело ряжене премію отримає за кількість папірців. А варшавка - це "рибне місце" )
