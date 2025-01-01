Скандал у Луцьку: муніципали оштрафували автівку військового





Про це інформує Volynblog у соцмережі Інстаграм, - пише



"Якби я працювала в поліції, то в мене б ніколи не підійнялася рука виписати штраф військовій машині. фу, і вам не соромно? Військовий вийшов купити запчастину до машини на 5 хвилин. Ще б ви так усі круті машини штрафували, як виписуєте штрафи військовим машинам і бабусям, що продають 2 кг яблук, аби мати гроші на хліб!" - йдеться у дописі.





У Луцьку біля Завокзального ринку муніципали отрафували автомобіль військового за порушення правил паркування.

