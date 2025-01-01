Скандал у Луцьку: муніципали оштрафували автівку військового

Скандал у Луцьку: муніципали оштрафували автівку військового
У Луцьку біля Завокзального ринку муніципали отрафували автомобіль військового за порушення правил паркування.

Про це інформує Volynblog у соцмережі Інстаграм, - пише ВолиньUA.

"Якби я працювала в поліції, то в мене б ніколи не підійнялася рука виписати штраф військовій машині. фу, і вам не соромно? Військовий вийшов купити запчастину до машини на 5 хвилин. Ще б ви так усі круті машини штрафували, як виписуєте штрафи військовим машинам і бабусям, що продають 2 кг яблук, аби мати гроші на хліб!" - йдеться у дописі.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: муніципали, штраф, військові
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Те чучело ряжене премію отримає за кількість папірців. А варшавка - це "рибне місце" )
Відповісти
Вибір редактора
Ресторани збирають на FPV: у Луцьку представили ініціативу «Смачно, бо на дрони!»
У Луцьку дорожчають новобудови: рієлтор Дмитро Хоміч розповів, чого чекати на ринку житла
Директор Гіркополонківського ліцею Василь Мацялка став «Заслуженим працівником освіти України»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
До останньої миті залишався вірним Україні: дружина полеглого воїна з Луцька просить присвоїти йому звання Героя
Сьогодні, 13:21
Скандал у Луцьку: муніципали оштрафували автівку військового
Сьогодні, 13:11
Досі не впали у сплячку: у лісах Волині грибники масово зустрічають змій
Сьогодні, 12:14
Курс валют на 1 листопада: долар та євро стрімко здешевшали
Сьогодні, 11:17
Магнітні бурі: прогноз на 1 листопада
Сьогодні, 10:12
Медіа
відео
1/8