Досі не впали у сплячку: у лісах Волині грибники масово зустрічають змій
Сьогодні, 12:14
Сонячна осінь на Волині змусила грибників масово вийти до лісу, але разом із білими грибами та боровиками вони почали зустрічати й небезпечних мешканців – гадюк, які досі не впали в зимову сплячку.
Світлину зі змією, що лежить серед осіннього листя, опублікувала у Facebook-групі «Грибники Волині» Світлана Ліннік, запитавши у підписників, що це за «гість» і чому він не спить, передає "Конкурент".
Користувачі швидко ідентифікували змію як гадюку і підтвердили, що також зустрічали їх у лісі:
Валерій Коваленко прокоментував: «Гості то ми у лісі, а це мешканець лісу, гадюка».
Віра Оніщук здивувалася: «І чого не спиться? Бррр...».
Олена Василюк Пех також поділилася світлиною змії, зазначивши: «І ми нещодавно бачили її сестру».
Наталія Дубініна іронічно додала: «І грибів не схочеться».
Також підписники групи поділилися своїми світлинами гадюк та вужів, яких вони зустріли у лісі.
Для довідки: єдиною отруйною змією в Україні є гадюка звичайна. Вона кусає переважно тоді, коли на неї випадково наступають або намагаються схопити. Отрута має гемолітичну дію, а укус рідко призводить до смерті, проте вимагає негайної медичної допомоги.
