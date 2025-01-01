Досі не впали у сплячку: у лісах Волині грибники масово зустрічають змій

Сонячна осінь на Волині змусила грибників масово вийти до лісу, але разом із білими грибами та боровиками вони почали зустрічати й небезпечних мешканців – гадюк, які досі не впали в зимову сплячку.

Світлину зі змією, що лежить серед осіннього листя, опублікувала у Facebook-групі «Грибники Волині» Світлана Ліннік, запитавши у підписників, що це за «гість» і чому він не спить, передає "Конкурент".

Користувачі швидко ідентифікували змію як гадюку і підтвердили, що також зустрічали їх у лісі:

Валерій Коваленко прокоментував: «Гості то ми у лісі, а це мешканець лісу, гадюка».

Віра Оніщук здивувалася: «І чого не спиться? Бррр...».

Олена Василюк Пех також поділилася світлиною змії, зазначивши: «І ми нещодавно бачили її сестру».

Наталія Дубініна іронічно додала: «І грибів не схочеться».

Також підписники групи поділилися своїми світлинами гадюк та вужів, яких вони зустріли у лісі.

Для довідки: єдиною отруйною змією в Україні є гадюка звичайна. Вона кусає переважно тоді, коли на неї випадково наступають або намагаються схопити. Отрута має гемолітичну дію, а укус рідко призводить до смерті, проте вимагає негайної медичної допомоги.

