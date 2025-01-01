Курс валют на 1 листопада: долар та євро стрімко здешевшали





Про це свідчать дані на сайті НБУ.



Водночас курс євро становить 48,51 грн. Це на 35 копійок менше, ніж попереднього дня.



Польський злотий впав на 9 копійок. Офіційний курс встановили на рівні 11,42.



В обмінниках долар продають у середньому за 41,85 грн. Купують за 42,5 грн.



За євро в обмінниках пропонують 48,75 грн. Продають за 49,35 грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Офіційний курс на 1 листопада встановили на рівні 41,97 грн за 1 долар.Про це свідчать дані на сайті НБУ.Водночас курс євро становить 48,51 грн. Це на 35 копійок менше, ніж попереднього дня.Польський злотий впав на 9 копійок. Офіційний курс встановили на рівні 11,42.В обмінниках долар продають у середньому за 41,85 грн. Купують за 42,5 грн.За євро в обмінниках пропонують 48,75 грн. Продають за 49,35 грн.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію