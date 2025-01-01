Курс валют на 1 листопада: долар та євро стрімко здешевшали
Сьогодні, 11:17
Офіційний курс на 1 листопада встановили на рівні 41,97 грн за 1 долар.
Про це свідчать дані на сайті НБУ.
Водночас курс євро становить 48,51 грн. Це на 35 копійок менше, ніж попереднього дня.
Польський злотий впав на 9 копійок. Офіційний курс встановили на рівні 11,42.
В обмінниках долар продають у середньому за 41,85 грн. Купують за 42,5 грн.
За євро в обмінниках пропонують 48,75 грн. Продають за 49,35 грн.
