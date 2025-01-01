Магнітні бурі: прогноз на 1 листопада
Сьогодні, 10:12
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 1 листопада 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.
У суботу, 1 листопада, на Землі очікується магнітна буря з індексом K4 (жовтий рівень). Це показник середнього рівня геомагнітної активності планети.
Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.
