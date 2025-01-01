У Луцьку почали демонтаж ковзанки «Снігова королева»

У Луцьку почали демонтаж ковзанки «Снігова королева»
У Луцьку колишню ковзанку «Снігова королева» на вул. Чорновола, 3 почали розбирати. На локації планують збудувати новий житловий комплекс.

Наразі від споруди залишився металевий каркас, на ділянці ще чимало будівельного сміття та розкидані декорації, передає misto.media.

Нагадаємо, цьогоріч у травні депутати Волинської обласної ради надали дозвіл на зміну цільового призначення ділянки.

Попереднє призначення — «для обслуговування навчального закладу» змінилось на «для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури».

Ковзанка має переїхати на територію Луцького національного технічного університету (вул. Львівська, 75). На це витратять близько 1,5 млн грн.

