У Луцьку почали демонтаж ковзанки «Снігова королева»





Наразі від споруди залишився металевий каркас, на ділянці ще чимало будівельного сміття та розкидані декорації, передає



Нагадаємо, цьогоріч у травні депутати Волинської обласної ради надали дозвіл на зміну цільового призначення ділянки.



Попереднє призначення — «для обслуговування навчального закладу» змінилось на «для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури».



Ковзанка має переїхати на територію Луцького національного технічного університету (вул. Львівська, 75). На це витратять близько 1,5 млн грн.

