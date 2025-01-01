Удари по підстанціях українських АЕС корегували спеціалісти "Росатому", - Сибіга





Черговим прикладом цього стала атака по підстанціях українських атомних станцій 30 жовтня. Такі атаки не могли бути здійснені без допомоги спеціалістів "Росатому". Про це міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив у соцмережі X, - повідомляє



Сибіга нагадав, що Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) підтвердило пошкодження підстанцій, що забезпечують безпечну роботу українських АЕС, внаслідок російських ударів.



Міністр також закликав міжнародну спільноту засудити такі безрозсудні дії, припинити будь-яку співпрацю з Росією в галузі атомної енергетики та запровадити санкції проти "Росатома".



У ніч на 30 жовтня росіяни атакували Україну десятками ударних безпілотників, а також балістичними ракетами.



Ворог пошкодив критично важливі для України та її ядерної безпеки підстанції. Зокрема, Південно-Українська та Хмельницька АЕС втратила доступ до однієї зі своїх зовнішніх ліній електропередачі. Наслідки ворожої атаки зафіксовані і на Рівненській АЕС.



Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі відзначив, що ризики для ядерної безпеки залишаються реальними та постійними.

