Нарколабораторія та 1,4 кг амфетаміну: на Волині судять п'ятьох членів банди
Прокурори Волинської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо організованої групи, до якої входили п'ятеро жителів міста Луцьк, за фактами вчинення ними злочинів, пов'язаних із незаконним виготовленням та збутом амфетаміну.

Повідомляють у прокуратурі Волинської області.

Встановлено, що з листопада 2024 по квітень 2025 року чоловіки, придбавши прекурсори та обладнання, виготовляли та збували на території області амфетамін в особливо великих розмірах.

Місце для його хімічного синтезу вони облаштували в оселі одного з членів групи.

Під час обшуків у місцях злочинної діяльності вилучено 1,4 кг амфетаміну, прекурсори, обладнання та інші предмети, які використовувались для виробництва психотропів.

Членів злочинної групи обвинувачують у незаконному виготовленні, зберіганні, перевезенні з метою збуту та збуті психотропних речовин в особливо великих розмірах, організації та утриманні місць для незаконного виготовлення психотропних речовин, незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, незаконному виготовленні, придбанні та зберіганні обладнання, призначеного для виготовлення психотропних речовин (ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст.313, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України).

На вилучене майно обвинувачених накладено арешт.

