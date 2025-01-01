На війні загинули два воїни з Волині Сергій Матвіюк та Валентин Боско
Сьогодні, 05:28
Горохівська громада знову переживає горе через втрату на війні. Горе подвоїлося, адже повідомили про загибель двох воїнів-краян.
Про це повідомили на сторінці Горохівської міської ради.
МАТВІЮК Сергій Федорович, 29.01.1976р.н., уродженець с.Ватин, призваний на військову службу 03.02.2023 року на посаду стрільця-снайпера гірсько-штурмового відділення, вважався безвісти зниклим, загинув 23 квітня 2023 року в ході ведення бойових дій із російськими загарбниками поблизу населеного пункту Богданівка Донецької області.
Прощання та чин похорону з військовослужбовцем відбудеться 3 листопада 2025 року (понеділок) о 10-00 год., біля Символічного хреста борцям за волю України. Опісля траурна процесія попрямує до рідного села Ватин, де і поховають Сергія.
БОСКО Валентин Володимирович,28.05.1978 р.н., уродженець с.Печихвости, призваний на військову службу 05.04.2024 року на посаду стрільця парашутно-десантного батальйону, вважався безвісти зниклим, загинув 17 липня 2024 року в ході ведення бойових дій із російськими загарбниками поблизу населеного пункту Карлівка Донецької області.
Про зустріч та чин похорону загиблого Боска Валентина буде повідомлено додатково.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих воїнів.
