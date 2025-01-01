На війні загинули два воїни з Волині Сергій Матвіюк та Валентин Боско

На війні загинули два воїни з Волині Сергій Матвіюк та Валентин Боско
Горохівська громада знову переживає горе через втрату на війні. Горе подвоїлося, адже повідомили про загибель двох воїнів-краян.

Про це повідомили на сторінці Горохівської міської ради.

МАТВІЮК Сергій Федорович, 29.01.1976р.н., уродженець с.Ватин, призваний на військову службу 03.02.2023 року на посаду стрільця-снайпера гірсько-штурмового відділення, вважався безвісти зниклим, загинув 23 квітня 2023 року в ході ведення бойових дій із російськими загарбниками поблизу населеного пункту Богданівка Донецької області.

Прощання та чин похорону з військовослужбовцем відбудеться 3 листопада 2025 року (понеділок) о 10-00 год., біля Символічного хреста борцям за волю України. Опісля траурна процесія попрямує до рідного села Ватин, де і поховають Сергія.

БОСКО Валентин Володимирович,28.05.1978 р.н., уродженець с.Печихвости, призваний на військову службу 05.04.2024 року на посаду стрільця парашутно-десантного батальйону, вважався безвісти зниклим, загинув 17 липня 2024 року в ході ведення бойових дій із російськими загарбниками поблизу населеного пункту Карлівка Донецької області.

Про зустріч та чин похорону загиблого Боска Валентина буде повідомлено додатково.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих воїнів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Луцьк, війна, втрата, загибель, Валентин Боско, Сергій Матвіюк, Печихвости, Ватин
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ресторани збирають на FPV: у Луцьку представили ініціативу «Смачно, бо на дрони!»
У Луцьку дорожчають новобудови: рієлтор Дмитро Хоміч розповів, чого чекати на ринку житла
Директор Гіркополонківського ліцею Василь Мацялка став «Заслуженим працівником освіти України»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На війні загинули два воїни з Волині Сергій Матвіюк та Валентин Боско
Сьогодні, 05:28
На Волині розкидали понад 300 тисяч доз вакцин від сказу для диких тварин
Сьогодні, 03:41
Тенісист з Волині увійшов до 13 найкращих тенісистів України U12
Сьогодні, 01:54
1 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Підрозділи ГУР проводять складну десантну операцію у Покровську
31 жовтня, 23:32
Медіа
відео
1/8