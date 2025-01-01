На війні загинули два воїни з Волині Сергій Матвіюк та Валентин Боско

Горохівська громада знову переживає горе через втрату на війні. Горе подвоїлося, адже повідомили про загибель двох воїнів-краян.Про це повідомили на сторінці Горохівської міської ради.МАТВІЮК Сергій Федорович, 29.01.1976р.н., уродженець с.Ватин, призваний на військову службу 03.02.2023 року на посаду стрільця-снайпера гірсько-штурмового відділення, вважався безвісти зниклим, загинув 23 квітня 2023 року в ході ведення бойових дій із російськими загарбниками поблизу населеного пункту Богданівка Донецької області.Прощання та чин похорону з військовослужбовцем відбудеться 3 листопада 2025 року (понеділок) о 10-00 год., біля Символічного хреста борцям за волю України. Опісля траурна процесія попрямує до рідного села Ватин, де і поховають Сергія.БОСКО Валентин Володимирович,28.05.1978 р.н., уродженець с.Печихвости, призваний на військову службу 05.04.2024 року на посаду стрільця парашутно-десантного батальйону, вважався безвісти зниклим, загинув 17 липня 2024 року в ході ведення бойових дій із російськими загарбниками поблизу населеного пункту Карлівка Донецької області.Про зустріч та чин похорону загиблого Боска Валентина буде повідомлено додатково.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих воїнів.