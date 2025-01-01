На Волині розкидали понад 300 тисяч доз вакцин від сказу для диких тварин

На Волині завершилася осіння кампанія з вакцинації диких м’ясоїдних тварин проти сказуПід координацією Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області відбулася осіння пероральна імунізація диких м’ясоїдних тварин, - повідомляють у Держпродспоживслужбі.Кампанія тривала два тижні та охопила значну частину території Волинської області. Метою заходів стало обмеження циркуляції вірусу серед диких тварин і зниження ризику зараження домашніх тварин та людей.Осіння кампанія проведена на території площею 12 075 км², де розповсюджено 301 875 доз вакцини. Приманки розкладали працівники Держпродспоживслужби, районних лікарень ветеринарної медицини, місцевих ОТГ, мисливськи і лісових господарств. Вакцину розповсюджували у лісосмугах, балках, обабіч доріг та інших місцях скупчення диких м’ясоїдних.• Ковельський район — охоплено 5500 км², розповсюджено 137500 доз приманок;• Володимирський район — охоплено понад 1 800 км², розповсюджено 45000 доз;• Луцький район — оброблено більше 2 611 км² із застосуванням 65 275 доз;• Камінь-Каширський район — на площі понад 2 164 км² розповсюджено 54 100 доз.Рівномірне розповсюдження приманок проводилось з метою забезпечення ефективного покриття території та зниження ризику поширення сказу.Сказ залишається одним із найнебезпечніших вірусних захворювань, спільних для людей і тварин. За даними ВООЗ, щороку від сказу помирають близько 60 тисяч людей. Систематична вакцинація тварин залишається єдиним надійним методом профілактики.