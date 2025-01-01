Тенісист з Волині увійшов до 13 найкращих тенісистів України U12

Тенісист з Волині увійшов до 13 найкращих тенісистів України U12
За підсумками офіційних рейтингових турнірів Федерації тенісу України, вихованець тенісної школи «Челлендж» з Нововолинська Роман Давидюк посів 13 місце серед усіх тенісистів країни у віковій категорії U12.

Про це повідомляє "БУГ".

Для розуміння — у рейтингу понад сотня спортсменів.

Попри те, що Роману лише 10 років, він неодноразово перемагав старших і більш досвідчених суперників, підтверджуючи свій рівень не словами, а справою.

