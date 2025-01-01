Тенісист з Волині увійшов до 13 найкращих тенісистів України U12





Про це повідомляє



Для розуміння — у рейтингу понад сотня спортсменів.



Попри те, що Роману лише 10 років, він неодноразово перемагав старших і більш досвідчених суперників, підтверджуючи свій рівень не словами, а справою.

