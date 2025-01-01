1 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
1 листопада день народження святкує художник, іконописець Сергій Радкевич (на фото).
Також день народження відзначають журналістка Маріам Оганнисян, начальник навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Волинської області Сергій Шмига та фотограф Павло Луцака.
Іменини сьогодні за новим церковним календарем відзначають: Кузьма, Єлизавета, Яків, Давид, Іван, Адріан, Петро, Олександр, Денис, Федір.
ВолиньPost вітає земляків із особистим святом і зичить професійних успіхів, здоров’я та натхнення на добрі справи для Волині.
Сьогодні - Міжнародний день вегана. Саме цього дня в 1994 році Веганське співтовариство відзначало своє 60-річчя.
Вегани - строгі вегетаріанці. Вони не лише виключають зі свого раціону м'ясо і рибу, а й будь-які інші продукти тваринного походження - яйця, молоко, мед. Вегани не носять одяг зі шкіри, хутра, вовни і шовку, і не користуються продуктами, які тестували на тваринах.
