1 листопада на Волині: гортаючи календар

1 листопада день народження святкує художник, іконописець(на фото).Також день народження відзначають журналістка Маріам Оганнисян, начальник навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Волинської області Сергій Шмига та фотограф Павло Луцака.Іменини сьогодні за новим церковним календарем відзначають: Кузьма, Єлизавета, Яків, Давид, Іван, Адріан, Петро, Олександр, Денис, Федір.ВолиньPost вітає земляків із особистим святом і зичить професійних успіхів, здоров’я та натхнення на добрі справи для Волині.Сьогодні - Міжнародний день вегана. Саме цього дня в 1994 році Веганське співтовариство відзначало своє 60-річчя.Вегани - строгі вегетаріанці. Вони не лише виключають зі свого раціону м'ясо і рибу, а й будь-які інші продукти тваринного походження - яйця, молоко, мед. Вегани не носять одяг зі шкіри, хутра, вовни і шовку, і не користуються продуктами, які тестували на тваринах.