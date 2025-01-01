Підрозділи ГУР проводять складну десантну операцію у Покровську





Про це повідомляє



За даними джерела, штурмовики ГУР увійшли до тих районів Покровська, які російські генерали раніше оголосили "захопленими".



Зазначається, що ці райони вважаються стратегічно важливими для української логістики. В операції задіяні кілька вертольотів. Буданов на місці та керує операцією особисто.



Під час брифінгу 31 жовтня президент Зеленський повідомив, що війська РФ зосередили поблизу Покровська близько 170 тисяч військових. Ситуація в місті залишається складною.



Що відомо про загострення ситуації в Покровську

Російські диверсійно-розвідувальні групи намагалися потрапити в Покровськ на Донеччині з літа 2025 року. 18 липня про спробу ДРГ зайти в місто розповів головком Олександр Сирський. Тоді групи вдалося зачистити.



У серпні на підступах до Покровська російська армія зосередила близько 110 тисяч особового складу.



Восени 2025 року ДРГ армії РФ знову посилили спроби прорватися до міської забудови Покровська. У жовтні одна з груп розстріляла двох чоловіків в районі залізничного вокзалу, ще одну жінку поранили.



26 жовтня Генштаб ЗСУ заявив, що в Покровськ пробралися близько 200 російських військових, у місті почалися стрілецькі бої. Станом на 27 жовтня, окупанти не контролюють жодного мікрорайону Покровська та намагаються дійти до півночі міста.

Російські диверсійно-розвідувальні групи намагалися потрапити в Покровськ на Донеччині з літа 2025 року. 18 липня про спробу ДРГ зайти в місто розповів головком. Тоді групи вдалося зачистити.У серпні на підступах до Покровська російська армія зосередила близько 110 тисяч особового складу.Восени 2025 року ДРГ армії РФ знову посилили спроби прорватися до міської забудови Покровська. У жовтні одна з груп розстріляла двох чоловіків в районі залізничного вокзалу, ще одну жінку поранили.26 жовтня Генштаб ЗСУ заявив, що в Покровськ пробралися близько 200 російських військових, у місті почалися стрілецькі бої. Станом на 27 жовтня, окупанти не контролюють жодного мікрорайону Покровська та намагаються дійти до півночі міста.

