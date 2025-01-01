До останньої миті залишався вірним Україні: дружина полеглого воїна з Луцька просить присвоїти йому звання Героя
Сьогодні, 13:21
Дружина загиблого Героя Романа Любиха разом із дітьми звертається із проханням присвоїти почесне звання Герой України (посмертно) чоловіку — молодшому сержанту, який віддав своє життя у боротьбі за свободу та незалежність України.
Про це йдеться у тексті петиції, опублікованій на сайті президента України.
"Народився Роман 22 березня 1991 року в селі Самгородок Вінницької області. Змалку вирізнявся добротою, щирістю, життєрадісністю і вмінням товаришувати.
Після школи продовжив навчання в Козятинському міжрегіональному вищому професійному училищі залізничного транспорту, де здобув спеціальність провідника. У 2010-2011 роках проходив строкову службу у Львові — 80-ий аеромобільний полк. Служив десантником — відважно й відповідально.
Роман працював на будівництві, був різноробочим — ніколи не боявся фізичної праці, завжди був готовий допомагати.
У 2013 році переїхав жити до Луцька.
У 2014-2015 роках Роман захищав рідну землю в зоні проведення АТО. Його глибоке почуття обов’язку та любов до України завжди йшли поруч.
Він був щасливим чоловіком та батьком донечки Вікусі, якій 10 років, і синочка Владика, якому 5 років. Діти були його найбільшим скарбом. Сім’я була усім для Романа.
У 2024 році Романа мобілізували вдруге. Був призваний на військову службу до складу ВЧ А5011 на посаду заступника командира групи роти спеціального призначення загону спеціальних операцій "Рейнджери". Воював із гідністю, впевненістю й великою відповідальністю за побратимів.
В 2024 році був поранений. Після відновлення повернувся до служби. І знову став на захист України.
За час служби був відзначений бойовими нагородами, зокрема: Ордером за мужніс III ступеня. Нагороджений почесним нагрудним знаком "Іду на ВИ" III ступеня; відзнакою міністра оборони України за поранення "За жертву крові в боях за волю України".
Молодший сержант Любих Роман Леонідович загинув 2 червня 2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Яблунівка Сумської області.
До останньої миті залишався вірним Україні, товаришам, своїй родині. Ми з дітками безмежно сумуємо. Його любов, доброта, усмішка і мужність назавжди залишаться в наших серцях. Він був для нас всім. Ми пам’ятаємо. Ми любимо. Ми чекатимемо завжди…" - пише дружина Іванна.
Підписати петицію, можна за ПОСИЛАННЯМ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться у тексті петиції, опублікованій на сайті президента України.
"Народився Роман 22 березня 1991 року в селі Самгородок Вінницької області. Змалку вирізнявся добротою, щирістю, життєрадісністю і вмінням товаришувати.
Після школи продовжив навчання в Козятинському міжрегіональному вищому професійному училищі залізничного транспорту, де здобув спеціальність провідника. У 2010-2011 роках проходив строкову службу у Львові — 80-ий аеромобільний полк. Служив десантником — відважно й відповідально.
Роман працював на будівництві, був різноробочим — ніколи не боявся фізичної праці, завжди був готовий допомагати.
У 2013 році переїхав жити до Луцька.
У 2014-2015 роках Роман захищав рідну землю в зоні проведення АТО. Його глибоке почуття обов’язку та любов до України завжди йшли поруч.
Він був щасливим чоловіком та батьком донечки Вікусі, якій 10 років, і синочка Владика, якому 5 років. Діти були його найбільшим скарбом. Сім’я була усім для Романа.
У 2024 році Романа мобілізували вдруге. Був призваний на військову службу до складу ВЧ А5011 на посаду заступника командира групи роти спеціального призначення загону спеціальних операцій "Рейнджери". Воював із гідністю, впевненістю й великою відповідальністю за побратимів.
В 2024 році був поранений. Після відновлення повернувся до служби. І знову став на захист України.
За час служби був відзначений бойовими нагородами, зокрема: Ордером за мужніс III ступеня. Нагороджений почесним нагрудним знаком "Іду на ВИ" III ступеня; відзнакою міністра оборони України за поранення "За жертву крові в боях за волю України".
Молодший сержант Любих Роман Леонідович загинув 2 червня 2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Яблунівка Сумської області.
До останньої миті залишався вірним Україні, товаришам, своїй родині. Ми з дітками безмежно сумуємо. Його любов, доброта, усмішка і мужність назавжди залишаться в наших серцях. Він був для нас всім. Ми пам’ятаємо. Ми любимо. Ми чекатимемо завжди…" - пише дружина Іванна.
Підписати петицію, можна за ПОСИЛАННЯМ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
Вибір редактора
Останні новини
До останньої миті залишався вірним Україні: дружина полеглого воїна з Луцька просить присвоїти йому звання Героя
Сьогодні, 13:21
Скандал у Луцьку: муніципали оштрафували автівку військового
Сьогодні, 13:11
Курс валют на 1 листопада: долар та євро стрімко здешевшали
Сьогодні, 11:17
Магнітні бурі: прогноз на 1 листопада
Сьогодні, 10:12
Залишилося 28 днів.