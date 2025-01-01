До останньої миті залишався вірним Україні: дружина полеглого воїна з Луцька просить присвоїти йому звання Героя

Романа Любиха разом із дітьми звертається із проханням присвоїти почесне звання Герой України (посмертно) чоловіку — молодшому сержанту, який віддав своє життя у боротьбі за свободу та незалежність України.



Про це йдеться у тексті



"Народився Роман 22 березня 1991 року в селі Самгородок Вінницької області. Змалку вирізнявся добротою, щирістю, життєрадісністю і вмінням товаришувати.



Після школи продовжив навчання в Козятинському міжрегіональному вищому професійному училищі залізничного транспорту, де здобув спеціальність провідника. У 2010-2011 роках проходив строкову службу у Львові — 80-ий аеромобільний полк. Служив десантником — відважно й відповідально.



Роман працював на будівництві, був різноробочим — ніколи не боявся фізичної праці, завжди був готовий допомагати.



У 2013 році переїхав жити до Луцька.



У 2014-2015 роках Роман захищав рідну землю в зоні проведення АТО. Його глибоке почуття обов’язку та любов до України завжди йшли поруч.



Він був щасливим чоловіком та батьком донечки Вікусі, якій 10 років, і синочка Владика, якому 5 років. Діти були його найбільшим скарбом. Сім’я була усім для Романа.



У 2024 році Романа мобілізували вдруге. Був призваний на військову службу до складу ВЧ А5011 на посаду заступника командира групи роти спеціального призначення загону спеціальних операцій "Рейнджери". Воював із гідністю, впевненістю й великою відповідальністю за побратимів.



В 2024 році був поранений. Після відновлення повернувся до служби. І знову став на захист України.



За час служби був відзначений бойовими нагородами, зокрема: Ордером за мужніс III ступеня. Нагороджений почесним нагрудним знаком "Іду на ВИ" III ступеня; відзнакою міністра оборони України за поранення "За жертву крові в боях за волю України".



Молодший сержант Любих Роман Леонідович загинув 2 червня 2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Яблунівка Сумської області.



До останньої миті залишався вірним Україні, товаришам, своїй родині. Ми з дітками безмежно сумуємо. Його любов, доброта, усмішка і мужність назавжди залишаться в наших серцях. Він був для нас всім. Ми пам’ятаємо. Ми любимо. Ми чекатимемо завжди…" - пише дружина Іванна.



Підписати петицію, можна за



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Дружина загиблого Герояразом із дітьми звертається із проханням присвоїти почесне звання Герой України (посмертно) чоловіку — молодшому сержанту, який віддав своє життя у боротьбі за свободу та незалежність України.Про це йдеться у тексті петиції , опублікованій на сайті президента України."Народився Роман 22 березня 1991 року в селі Самгородок Вінницької області. Змалку вирізнявся добротою, щирістю, життєрадісністю і вмінням товаришувати.Після школи продовжив навчання в Козятинському міжрегіональному вищому професійному училищі залізничного транспорту, де здобув спеціальність провідника. У 2010-2011 роках проходив строкову службу у Львові — 80-ий аеромобільний полк. Служив десантником — відважно й відповідально.Роман працював на будівництві, був різноробочим — ніколи не боявся фізичної праці, завжди був готовий допомагати.У 2013 році переїхав жити до Луцька.У 2014-2015 роках Роман захищав рідну землю в зоні проведення АТО. Його глибоке почуття обов’язку та любов до України завжди йшли поруч.Він був щасливим чоловіком та батьком донечки, якій 10 років, і синочка, якому 5 років. Діти були його найбільшим скарбом. Сім’я була усім для Романа.У 2024 році Романа мобілізували вдруге. Був призваний на військову службу до складу ВЧ А5011 на посаду заступника командира групи роти спеціального призначення загону спеціальних операцій "Рейнджери". Воював із гідністю, впевненістю й великою відповідальністю за побратимів.В 2024 році був поранений. Після відновлення повернувся до служби. І знову став на захист України.За час служби був відзначений бойовими нагородами, зокрема: Ордером за мужніс III ступеня. Нагороджений почесним нагрудним знаком "Іду на ВИ" III ступеня; відзнакою міністра оборони України за поранення "За жертву крові в боях за волю України".Молодший сержант Любих Роман Леонідович загинув 2 червня 2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Яблунівка Сумської області.До останньої миті залишався вірним Україні, товаришам, своїй родині. Ми з дітками безмежно сумуємо. Його любов, доброта, усмішка і мужність назавжди залишаться в наших серцях. Він був для нас всім. Ми пам’ятаємо. Ми любимо. Ми чекатимемо завжди…" - пише дружина Іванна.Підписати петицію, можна за ПОСИЛАННЯМ

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію