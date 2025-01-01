Цьогоріч у Волинському обласному перинатальному центрі народилося три тисячі малюків
Сьогодні, 15:07
Тритисячною у 2025-му стала дівчинка Маргарита, яка з’явилася на світ 30 жовтня о 17.00. Її вага при народженні — 3300 г, зріст — 54 см.
Про це повідомили у центрі.
Алла Чирка приїхала народжувати до Волинського перинатального центру із Рівненщини (Дубенський район, с. Довгошиї). Каже, що обирала медзаклад за рекомендаціями та відгуками. «Пологи були доволі легкими, умови перебування — дуже комфортні. Персонал турботливий та чуйний, ми з донечкою відчуваємо підтримку та щире піклування про нас», - сказала породілля.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у центрі.
Алла Чирка приїхала народжувати до Волинського перинатального центру із Рівненщини (Дубенський район, с. Довгошиї). Каже, що обирала медзаклад за рекомендаціями та відгуками. «Пологи були доволі легкими, умови перебування — дуже комфортні. Персонал турботливий та чуйний, ми з донечкою відчуваємо підтримку та щире піклування про нас», - сказала породілля.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Цьогоріч у Волинському обласному перинатальному центрі народилося три тисячі малюків
Сьогодні, 15:07
До останньої миті залишався вірним Україні: дружина полеглого воїна з Луцька просить присвоїти йому звання Героя
Сьогодні, 13:21
Скандал у Луцьку: муніципали оштрафували автівку військового
Сьогодні, 13:11