Цьогоріч у Волинському обласному перинатальному центрі народилося три тисячі малюків

Тритисячною у 2025-му стала дівчинка, яка з’явилася на світ 30 жовтня о 17.00. Її вага при народженні — 3300 г, зріст — 54 см.Про це повідомили у центрі.приїхала народжувати до Волинського перинатального центру із Рівненщини (Дубенський район, с. Довгошиї). Каже, що обирала медзаклад за рекомендаціями та відгуками. «Пологи були доволі легкими, умови перебування — дуже комфортні. Персонал турботливий та чуйний, ми з донечкою відчуваємо підтримку та щире піклування про нас», - сказала породілля.