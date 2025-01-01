Тіло чоловіка пролежало у квартирі п'ять днів: деталі моторошної трагедії у Луцьку
Сьогодні, 17:15
У Луцьку на вулиці Львівській сталася трагічна подія. У квартирі на третьому поверсі багатоповерхівки виявили тіло чоловіка без ознак життя, яке, за попередніми даними, пролежало близько п’яти днів.
Як розповіли сусіди, вони забили на сполох, коли помітили, що у квартирі постійно горить світло, але господаря давно не було видно, йдеться у сюжеті телеканалу «Конкурент Волинь».
На місце події прибули рятувальники та поліцейські. Двері ніхто не відчиняв, тож працівники ДСНС піднялися драбиною через вікно.
У квартирі працював телевізор, було увімкнене світло, а поруч із тілом сидів кіт.
Місцеві кажуть, що чоловіка бачили нечасто. Він проживав сам, був спокійним і неконфліктним. Відомо, що померлому було близько 40 років.
За попередніми даними, на тілі чоловіка не виявлено ознак насильницької смерті. Усі обставини трагедії з’ясовують правоохоронці, а остаточну причину смерті встановить судово-медична експертиза.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Як розповіли сусіди, вони забили на сполох, коли помітили, що у квартирі постійно горить світло, але господаря давно не було видно, йдеться у сюжеті телеканалу «Конкурент Волинь».
На місце події прибули рятувальники та поліцейські. Двері ніхто не відчиняв, тож працівники ДСНС піднялися драбиною через вікно.
У квартирі працював телевізор, було увімкнене світло, а поруч із тілом сидів кіт.
Місцеві кажуть, що чоловіка бачили нечасто. Він проживав сам, був спокійним і неконфліктним. Відомо, що померлому було близько 40 років.
За попередніми даними, на тілі чоловіка не виявлено ознак насильницької смерті. Усі обставини трагедії з’ясовують правоохоронці, а остаточну причину смерті встановить судово-медична експертиза.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
В Україні можуть підвищити ціни на електроенергію для населення
Сьогодні, 18:16
Тіло чоловіка пролежало у квартирі п'ять днів: деталі моторошної трагедії у Луцьку
Сьогодні, 17:15
У Луцьку завершують реконструкцію теплотраси біля «Там-Таму»
Сьогодні, 16:13
Цьогоріч у Волинському обласному перинатальному центрі народилося три тисячі малюків
Сьогодні, 15:07