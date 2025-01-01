Тіло чоловіка пролежало у квартирі п'ять днів: деталі моторошної трагедії у Луцьку





Як розповіли сусіди, вони забили на сполох, коли помітили, що у квартирі постійно горить світло, але господаря давно не було видно, йдеться у сюжеті телеканалу



На місце події прибули рятувальники та поліцейські. Двері ніхто не відчиняв, тож працівники ДСНС піднялися драбиною через вікно.



У квартирі працював телевізор, було увімкнене світло, а поруч із тілом сидів кіт.



Місцеві кажуть, що чоловіка бачили нечасто. Він проживав сам, був спокійним і неконфліктним. Відомо, що померлому було близько 40 років.



За попередніми даними, на тілі чоловіка не виявлено ознак насильницької смерті. Усі обставини трагедії з’ясовують правоохоронці, а остаточну причину смерті встановить судово-медична експертиза.

