Студенти фахового коледжу у Луцьку представили три колекції одягу





Про це Олеся Даценко.



З її слів, ці три колекції одягу були представлення на різноманітних міжнародних та всеукраїнських конкурсах. Колекція "Мрії Марії" отримала друге місце на всеукраїнському проєкті "Прорив легкої промисловості". Вона створена за мотивами орнаментики, зібраної Оленою Пчілкою. Колекція виконана у техніці занизування.



"Чому "Мрії Марії"? Тому що при дослідженні виявилося, що Марія найпоширеніше і найдавніше ім’я на Волині і уособлення матері, яка чекає когось з війни. Мрії, щоб вона закінчилася", — каже Олеся Даценко.



Друга колекція "Дух Європи" зайняла перше місце на всеукраїнському проєкті у Львові "Битва модельєрів".



"Вона створена і оздоблена унікальними орнаментами, тому що ми їх продумували відповідно до п’яти європейських соборів.Таким чином ми намагаємося відродити стародавні традиції і стародавні техніки і водночас створити сучасні, унікальні вироби, які є в одному екземплярі", — розповідає Олеся Даценко.



"Окрилена" — це колекція текстильних аксесуарів, які студенти та викладачі із залишків.



Колекцією одягу створювали орієнтовно три місяці. Працювали над нею студенти, які здобувають фах кравця-вишивальника. Студентка третьокурсниця Наталія Ковалишина вишивала костюми технікою занизування.



"Мені подобається займатися творчістю, мені подобається одяг, стиль, мода і я дуже вишивку люблю", — каже студентка.



Усі вироби, виготовлені здобувачами освіти, можна побачити в обласній юнацькій бібліотеці.



