На Волині рибалка упіймав гігантську щуку
На Волині рибалка витягнув із водойми величезну щуку.

Про це сайту «Конкурент» повідомили читачі.

Волинянин Віталій Лузарев показав гігантську щуку, яка потрапила йому на гачок.

Вага рибини становить 6,8 кг.

Зі слів чоловіка, хижу рибу йому вдалося впіймати на спінінг.

Локацію, де саме витягнув такий трофей, чоловік не називає. Відомо лише, що водойма знаходиться на Волині.

