На Волині рибалка упіймав гігантську щуку





Про це сайту



Волинянин Віталій Лузарев показав гігантську щуку, яка потрапила йому на гачок.



Вага рибини становить 6,8 кг.



Зі слів чоловіка, хижу рибу йому вдалося впіймати на спінінг.



Локацію, де саме витягнув такий трофей, чоловік не називає. Відомо лише, що водойма знаходиться на Волині.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині рибалка витягнув із водойми величезну щуку.Про це сайту «Конкурент» повідомили читачі.Волинянинпоказав гігантську щуку, яка потрапила йому на гачок.Вага рибини становить 6,8 кг.Зі слів чоловіка, хижу рибу йому вдалося впіймати на спінінг.Локацію, де саме витягнув такий трофей, чоловік не називає. Відомо лише, що водойма знаходиться на Волині.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію