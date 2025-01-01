Луцька синагога у критичному стані: будівлю можемо втратити?
Сьогодні, 09:20
Луцька синагога перебуває у вкрай занедбаному стані. Будівля, якій понад чотири століття, потребує термінової реставрації,
Про це краєзнавець і начальник відділу охорони культурної спадщини Луцької міської ради Олександр Котис говорив у подкасті Юрія Ричука “Вечірній Луцьк”.
На запитання, що би він вважав за доцільніше відреставрувати у Луцьку в першу чергу, якби на це було достатньо грошей, Олександр Котис відповів:
«Я би реставрував те, що найбільше кричить, — це синагога. Вона в дуже плачевному стані. Від неї відшаровується радянська перемуровка, неякісна. І видно, в якому воно стані. Це об’єкт національного значення, держава мала б його фінансувати, але цього не робиться».
Синагога у Луцьку має статус пам’ятки національного значення і колись була частиною оборонної системи міста. У травні 2021 року її передали у користування місцевій єврейській громаді. Однак, за словами історика, після початку повномасштабної війни багато хто з представників цієї громади фактично виїхав з міста.
«Там є лише одна людина, в якої можна попросити ключі, якщо дуже треба зайти. Громада не молиться, не збирає кошти на реставрацію. Будівля просто стоїть, штукатурка осипається, і там небезпечно навіть ходити», — зазначив Котис.
«Нічого не робиться, на жаль. То мені просто шкода, що для міста воно може втратитися» - невтішно резюмував краєзнавець.
Луцький замок відремонтують за державні гроші?
