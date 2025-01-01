Понад десять років грає просто неба: у Луцьку створили мурал із зображенням незрячого музиканта

Юрія Чайки. Герой стінопису — вуличний баяніст Сергій Васевич.



Мурал створений в межах проєкту «Люди міста», над яким митець працює вже декілька років.



«Ідея зобразити Сергія Васевича з’явилась майже три роки тому. Він одразу погодився, а створення роботи тривало два з половиною дні», — розповів



Що відомо про музиканта



Сергій Васевич — вуличний баяніст, який вже понад десять років грає просто неба, найчастіше його можна зустріти поблизу гіпермаркету «Там Там».



«Мені імпонує, як він через музику розповідає історію міста емоціями, так само, як я намагаюсь робити це через свої мурали», — каже митець.



Нагадаємо, три нових стінописи віднедавна з’явились на фасаді стін спорткомплексу ЛНТУ. На них автор зобразив спортсменів та їхні емоції в момент активностей.



Довідка:



Проєкт «Люди міста» об’єднує вже понад десяток муралів у Луцьку, а також кілька робіт в Ужгороді та Житомирі.

