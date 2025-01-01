Брат журналіста ТСН загинув під час нагородження в тилу: прилетіла балістика
Сьогодні, 14:32
Росіяни 1 листопада атакували місце нагородження українських військових.
Про це повідомив журналіст ТСН Дмитро Святненко, пише Громадське.
За словами медійника, там загинув його брат Володимир Святненко (Знахар). Чоловікові було 43 роки, він служив у 35 окремій бригаді морської піхоти.
«Мого брата вбили в суботу. Він воював із 23-го. Пройшов пекло у Кринках, Курахово, Мар'янка, Красногорівка... Його вбили росіяни. Але не на полі бою. В глибокому тилу. Його разом із побратимами зібрали на плацу, щоб Нагородити. Зібрали найкращих. Найкращих пілотів і піхотинців бригади. У наказовому порядку. На відкритій місцевості. Прилетіла балістика. Історія недбальства (чи не недбальства) повторилась», — заявив Святненко.
За день до атаки його записували бригадна пресслужба, зазначив журналіст. Військовий виносив поранених, рятував побратимів, а ще — з матроса протитанкіста став пілотом FPV-дронів.
«Він вчив і мотивував побратимів... Врешті решт, коли його відпустили у відпустку за кордон, він повернувся. В суботу його вбили», — зауважив Святненко.
Родина загиблого захисника повідомить подробиці про похорон пізніше.
Журналіст не вказав, де саме сталося, однак напередодні угруповання військ «Схід» повідомило, що внаслідок російських обстрілів у Дніпропетровській області 1 листопада загинули військовослужбовці ЗСУ, були й поранені.
В угрупованні військ запевнили, що правоохоронці перевіряють обставини щодо дотримання й виконання вимог розпоряджень головнокомандувача та Генерального штабу ЗСУ щодо своєчасності оповіщення про ракетну небезпеку, заборони (обмеження) розміщення особового складу та проведення нарад і зборів на відкритій місцевості, а також розміщення в непризначених для цього місцях.
