Брат журналіста ТСН загинув під час нагородження в тилу: прилетіла балістика





Про це повідомив журналіст ТСН Дмитро Святненко, пише



За словами медійника, там загинув його брат Володимир Святненко (Знахар). Чоловікові було 43 роки, він служив у 35 окремій бригаді морської піхоти.



«Мого брата вбили в суботу. Він воював із 23-го. Пройшов пекло у Кринках, Курахово, Мар'янка, Красногорівка... Його вбили росіяни. Але не на полі бою. В глибокому тилу. Його разом із побратимами зібрали на плацу, щоб Нагородити. Зібрали найкращих. Найкращих пілотів і піхотинців бригади. У наказовому порядку. На відкритій місцевості. Прилетіла балістика. Історія недбальства (чи не недбальства) повторилась», — заявив Святненко.



За день до атаки його записували бригадна пресслужба, зазначив журналіст. Військовий виносив поранених, рятував побратимів, а ще — з матроса протитанкіста став пілотом FPV-дронів.



«Він вчив і мотивував побратимів... Врешті решт, коли його відпустили у відпустку за кордон, він повернувся. В суботу його вбили», — зауважив Святненко.



Родина загиблого захисника повідомить подробиці про похорон пізніше.



Журналіст не вказав, де саме сталося, однак напередодні угруповання військ «Схід» повідомило, що внаслідок російських обстрілів у Дніпропетровській області 1 листопада загинули військовослужбовці ЗСУ, були й поранені.



В угрупованні військ запевнили, що правоохоронці перевіряють обставини щодо дотримання й виконання вимог розпоряджень головнокомандувача та Генерального штабу ЗСУ щодо своєчасності оповіщення про ракетну небезпеку, заборони (обмеження) розміщення особового складу та проведення нарад і зборів на відкритій місцевості, а також розміщення в непризначених для цього місцях.

