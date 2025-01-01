Порядок розмитнення авто з Польщі в Україну

Актуальність розмитнення авто з ЄС

За останні роки значна частка автомобілів, імпортованих в Україну, надходить з країн Європейського Союзу. Це пов’язано з їх більшою доступністю, кращим технічним станом і привабливою ціною. Однак процес розмитнення авто часто стає викликом для імпортерів. Правила змінилися, легальні вимоги ускладнюються, а непоінформованість призводить до зайвих витрат і затримок.



Для того щоб бути в курсі всіх останніх змін в митному законодавстві та ознайомитись з усіма підводними каменями - радимо прочитати цю



Основні нормативні акти, що регулюють процедуру

Процедура розмитнення регламентується наступними документами:



Митний кодекс України — визначає загальні принципи і процедури митного контролю та оформлення.

Закон України про митну справу — встановлює правила здійснення митної діяльності.

Закон про ПДВ і акцизний податок — регулює оподаткування імпортованих транспортних засобів.

Спеціальні постанови Кабінету Міністрів щодо ввезення транспортних засобів.

Знання цих актів є обов’язковою передумовою для правильного оформлення. Тож переходьте на офіційний сайт з розмитнення авто та читайте повну інформацію з прикладами фотографій необхідних документів https://tamognia-prosto.com.ua/uslugi/rastamozhka-avto/rastamozhka-avto-iz-polshi/



Покроковий порядок розмитнення

1. Підготовка документів — найперший етап, без якого митне оформлення неможливе.



2. Оцінка транспортного засобу — визначення митної вартості згідно з законодавством.



3. Сплата митних платежів — мито, ПДВ, акцизний податок



4. Подання митної декларації через митного брокера



5. Проходження митного контролю.



6. Отримання дозволу на ввезення і завершення процедури.



Необхідні документи для митного оформлення

Основні документи включають:



Оригінал договору купівлі-продажу або інвойс.

Транспортний засіб: техпаспорт, сертифікат відповідності Євро стандартам.

Митна декларація (заповнюється при оформленні).

Платіжні документи про сплату митних платежів.

Без комплексу цих документів процедура може затриматися або бути відмовлена.



Розрахунок митних платежів і податків

Певні складові платежів:



Мито — зазвичай від 0 до 10% від митної вартості, залежить від категорії авто.

ПДВ — 20% від суми митної вартості плюс мита.

Акцизний податок — залежить від об’єму двигуна та типу палива.

Правильний розрахунок вимагає вивчення формул і ставок, адже помилки призводять до штрафів.



Основні проблеми при розмитненні та їх вирішення

Неправильна оцінка митної вартості — рішення: використовувати сервіси оцінки або послуги брокера.

Відсутність/недостатність документів — рекомендується заздалегідь перевірити комплект.

Затримки на кордоні — активна комунікація з митними органами і попередня підготовка.

Роль митного брокера в процедурі розмитнення

Митний брокер виступає як професійний посередник між імпортером і митницею. Він проводить аналіз документів, заповнює декларації, консультує з питань законодавства, контролює процес сплати податків і платежів. Залучення брокера дозволяє знизити ризики і уникнути типових помилок, а також прискорити оформлення.



Вчасно готує всі документи.

Стежте за змінами в законодавстві.

Інформація отримана з офіційного сайту з митного оформлення: https://tamognia-prosto.com.ua/ua/



Первинна консультація митного брокера за телефоном 097-257-66-60 багатоканальний

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За останні роки значна частка автомобілів, імпортованих в Україну, надходить з країн Європейського Союзу. Це пов’язано з їх більшою доступністю, кращим технічним станом і привабливою ціною. Однак процес розмитнення авто часто стає викликом для імпортерів. Правила змінилися, легальні вимоги ускладнюються, а непоінформованість призводить до зайвих витрат і затримок.Для того щоб бути в курсі всіх останніх змін в митному законодавстві та ознайомитись з усіма підводними каменями - радимо прочитати цю детальну інструкцію щодо розмитнення авто з Польщі.Процедура розмитнення регламентується наступними документами:Знання цих актів є обов’язковою передумовою для правильного оформлення. Тож переходьте на офіційний сайт з розмитнення авто та читайте повну інформацію з прикладами фотографій необхідних документів https://tamognia-prosto.com.ua/uslugi/rastamozhka-avto/rastamozhka-avto-iz-polshi/1.— найперший етап, без якого митне оформлення неможливе.2.— визначення митної вартості згідно з законодавством.3.— мито, ПДВ, акцизний податок4.через митного брокера5.6.Основні документи включають:Без комплексу цих документів процедура може затриматися або бути відмовлена.Певні складові платежів:Правильний розрахунок вимагає вивчення формул і ставок, адже помилки призводять до штрафів.Митний брокер виступає як професійний посередник між імпортером і митницею. Він проводить аналіз документів, заповнює декларації, консультує з питань законодавства, контролює процес сплати податків і платежів. Залучення брокера дозволяє знизити ризики і уникнути типових помилок, а також прискорити оформлення.Інформація отримана з офіційного сайту з митного оформлення:Первинна консультація митного брокера за телефоном 097-257-66-60 багатоканальний

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію