Порядок розмитнення авто з Польщі в Україну

Актуальність розмитнення авто з ЄС


За останні роки значна частка автомобілів, імпортованих в Україну, надходить з країн Європейського Союзу. Це пов’язано з їх більшою доступністю, кращим технічним станом і привабливою ціною. Однак процес розмитнення авто часто стає викликом для імпортерів. Правила змінилися, легальні вимоги ускладнюються, а непоінформованість призводить до зайвих витрат і затримок.

Для того щоб бути в курсі всіх останніх змін в митному законодавстві та ознайомитись з усіма підводними каменями - радимо прочитати цю детальну інструкцію щодо розмитнення авто з Польщі.

Основні нормативні акти, що регулюють процедуру


Процедура розмитнення регламентується наступними документами:

  • Митний кодекс України — визначає загальні принципи і процедури митного контролю та оформлення.

  • Закон України про митну справу — встановлює правила здійснення митної діяльності.

  • Закон про ПДВ і акцизний податок — регулює оподаткування імпортованих транспортних засобів.

  • Спеціальні постанови Кабінету Міністрів щодо ввезення транспортних засобів.

    Знання цих актів є обов'язковою передумовою для правильного оформлення.

    Покроковий порядок розмитнення


    1. Підготовка документів — найперший етап, без якого митне оформлення неможливе.

    2. Оцінка транспортного засобу — визначення митної вартості згідно з законодавством.

    3. Сплата митних платежів — мито, ПДВ, акцизний податок

    4. Подання митної декларації через митного брокера

    5. Проходження митного контролю.

    6. Отримання дозволу на ввезення і завершення процедури.

    Необхідні документи для митного оформлення


    Основні документи включають:

  • Оригінал договору купівлі-продажу або інвойс.

  • Транспортний засіб: техпаспорт, сертифікат відповідності Євро стандартам.

  • Митна декларація (заповнюється при оформленні).

  • Платіжні документи про сплату митних платежів.

    • Без комплексу цих документів процедура може затриматися або бути відмовлена.

    Розрахунок митних платежів і податків


    Певні складові платежів:

  • Мито — зазвичай від 0 до 10% від митної вартості, залежить від категорії авто.

  • ПДВ — 20% від суми митної вартості плюс мита.

  • Акцизний податок — залежить від об’єму двигуна та типу палива.

    • Правильний розрахунок вимагає вивчення формул і ставок, адже помилки призводять до штрафів.

    Основні проблеми при розмитненні та їх вирішення


  • Неправильна оцінка митної вартості — рішення: використовувати сервіси оцінки або послуги брокера.

  • Відсутність/недостатність документів — рекомендується заздалегідь перевірити комплект.

  • Затримки на кордоні — активна комунікація з митними органами і попередня підготовка.

    • Роль митного брокера в процедурі розмитнення


    Митний брокер виступає як професійний посередник між імпортером і митницею. Він проводить аналіз документів, заповнює декларації, консультує з питань законодавства, контролює процес сплати податків і платежів. Залучення брокера дозволяє знизити ризики і уникнути типових помилок, а також прискорити оформлення.

  • Вчасно готує всі документи.

  • Стежте за змінами в законодавстві.

    • Інформація отримана з офіційного сайту з митного оформлення: https://tamognia-prosto.com.ua/ua/

    Первинна консультація митного брокера за телефоном 097-257-66-60 багатоканальний

