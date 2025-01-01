У Луцьку попрощались із двома Героями, які загинули, захищаючи Україну

Сьогодні у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відспівали Героївта, які загинули, захищаючи Україну.Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради."Целюх Вадим Володимирович 18.09.1988 року народження загинув 29 грудня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Махнівка Курської області.Гусак Михайло Анатолійович 05.03.1986 року народження загинув 25 жовтня 2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Велика Рибиця Сумської області", - йдеться в повідомленні.Провести Героїв в останню дорогу прийшли родини та побратими військовослужбовців, секретар Луцької міської ради Юрій Безпятко, а також чимало лучан.Поховали Героїв у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.