Вирізав «Z» на чолі полоненого воїна: СБУ встановила особу російського окупанта





Про це повідомили у пресслужбі



Йдеться про Володимира Полуполтінних – командира створеного рашистами «6-го окремого мотострілецького козачого полку лнр», який входить до складу збройних формувань Південного військового округу рф.



За даними слідства, 10 червня 2022 року фігурант віддав наказ підлеглим на катування українських воїнів, які потрапили в полон під час боїв на східному фронті.



Як встановило розслідування, Полуполтінних особисто вбрав участь у тортурах. Задокументовано, що під час одного з катувань він ножем вирізав на чолі військовополоненого українця літеру «Z».



За матеріалами справи, фігурант – мешканець тимчасово окупованої частини території Луганщини, який у 2014 році приєднався до підконтрольних рф незаконних збройних формувань.



З початку повномасштабної війни зловмисник у складі окупаційних угруповань російських військ брав участь у боях на сході України.



Наразі слідчі Служби безпеки заочно повідомили Полуполтінних про підозру за ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення вимог статей 4, 13, 14, 15 Конвенції про поводження з військовополоненими від 12.08.1949, якою забороняється будь-який незаконний акт чи бездіяльність з боку держави, що тримає в полоні, і створюють серйозну загрозу здоров’ю військовополоненого, який перебуває під її охороною, вчинене групою осіб).



Розслідування проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Служба безпеки встановила особу ще одного рашиста, який вчиняв воєнні злочини проти українців.Про це повідомили у пресслужбі СБУ Йдеться про– командира створеного рашистами «6-го окремого мотострілецького козачого полку лнр», який входить до складу збройних формувань Південного військового округу рф.За даними слідства, 10 червня 2022 року фігурант віддав наказ підлеглим на катування українських воїнів, які потрапили в полон під час боїв на східному фронті.Як встановило розслідування, Полуполтінних особисто вбрав участь у тортурах. Задокументовано, що під час одного з катувань він ножем вирізав на чолі військовополоненого українця літеру «Z».За матеріалами справи, фігурант – мешканець тимчасово окупованої частини території Луганщини, який у 2014 році приєднався до підконтрольних рф незаконних збройних формувань.З початку повномасштабної війни зловмисник у складі окупаційних угруповань російських військ брав участь у боях на сході України.Наразі слідчі Служби безпеки заочно повідомили Полуполтінних про підозру за ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення вимог статей 4, 13, 14, 15 Конвенції про поводження з військовополоненими від 12.08.1949, якою забороняється будь-який незаконний акт чи бездіяльність з боку держави, що тримає в полоні, і створюють серйозну загрозу здоров’ю військовополоненого, який перебуває під її охороною, вчинене групою осіб).Розслідування проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію