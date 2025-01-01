Як розширити асортимент у магазині з продажу косметики





Розширення асортименту: стратегічні напрями

Перш ніж вводити нові категорії, необхідно провести глибокий аналіз конкурентів. Це допомагає зрозуміти, які продукти вже представлені на ринку, а які ні. Успішні продавці вивчають не лише ціни, а й асортиментну структуру. Важливо, і які бренди активно просуваються, які категорії постійно в тренді, які продукти отримують позитивні відгуки. Такий аналіз дозволяє знайти «вільні ніші», тобто напрями, які ще не зайняті, але мають потенціал для розвитку.



Серед популярних напрямків розвитку асортименту магазину косметики:



1. Додавання суміжних категорій



Якщо магазин спеціалізується на декоративній косметиці, логічним буде розширення у напрямку догляду за волоссям або тілом. Це не лише розширює цільову аудиторію, а й стимулює перехресні продажі - клієнт, який прийшов за кремом, може одночасно придбати шампунь або парфуми.



Важливо, щоб нові категорії органічно доповнювали основний асортимент. Для цього варто дослідити запити клієнтів, що вони шукають найчастіше, які товари поєднують у своїх замовленнях, які бренди запитують у відгуках.



2. Професійні зразки косметичних засобів



Мініверсії та пробники професійної косметики потужний маркетинговий інструмент. Вони дозволяють клієнтам протестувати продукт перед повноцінною покупкою, що підвищує довіру та зменшує ризики розчарування.



Для магазину це додаткова можливість залучити нову аудиторію. Також професійні зразки чудово працюють у програмах лояльності або як подарунки до замовлення, стимулюючи повторні покупки.



3. Наливна парфумерія



Вона має низку переваг, серед яких висока дохідність, невеликі витрати на пакування та логістику, широкий вибір ароматів, які можна адаптувати під різні сегменти споживачів. Такі аромати дозволяють покупцям експериментувати без суттєвих витрат, а магазину - залучати нову аудиторію, зокрема тих, хто шукає альтернативу брендовим парфумам. А ще, введення наливної парфумерії у магазин косметики не потребує великих інвестицій.



Perfumer.ua - надійний український постачальник тари та наливної парфумерії, який допомагає бізнесам розширювати свій асортимент і пропонувати клієнтам унікальні рішення. Співпраця з Perfumer.ua - це можливість швидко ввести прибуткову категорію наливної парфумерії до свого магазину, розширити клієнтську базу та створити новий напрям розвитку бізнесу.



Поради для офлайн і онлайн продавців

У фізичному просторі важливо грамотно презентувати нові категорії. Для цього можна створити зони «новинок», де покупці можуть тестувати продукти, спробувати аромати чи текстуру. Ефективно працюють також тематичні консультації або міні-майстер-класи, вони підвищують довіру й залучають постійних клієнтів. Персонал має добре орієнтуватися в асортименті, щоб порадити та поєднати товари з різних категорій, збільшуючи середній чек.



В інтернет-продажах ключову роль відіграють дані. Власникам варто уважно відстежувати, на які категорії припадає найбільше трафіку, які товари частіше додають до кошика, а які залишають без покупки. Аналітика допоможе зрозуміти, що справді цікавить клієнтів, і куди варто інвестувати в розширення.

Розширення асортименту - стратегічний крок, який визначає подальший розвиток магазину та його конкурентоспроможність. Для косметичного бізнесу це не просто питання кількості товарів на полицях, а пошук балансу між попитом, трендами, унікальністю і прибутковістю. У сучасних умовах ринку успішно працює той, хто не боїться експериментувати з новими категоріями, аналізувати результати та вчасно оновлювати пропозицію, наприклад, додати до асортименту чоловічі парфуми на розлив

