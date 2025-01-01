Ударів у тилу, під час яких загинули бійці 35 бригади, було два. Що відомо про атаку?
Сьогодні, 17:09
Днями 35 окрема бригада морської піхоти ЗСУ втратила своїх бійців під час російських ракетних ударів.
Про це повідомило обізнане джерело hromadske.
Один з ударів прийшовся на місце нагородження бійців. Це розповідав і журналіст ТСН Дмитро Святненко, чий брат — військовий Володимир Святненко (Знахар) — загинув там унаслідок атаки балістикою.
«Його вбили росіяни. Але не на полі бою. У глибокому тилу. Його разом із побратимами зібрали на плацу, щоб нагородити. Зібрали найкращих. Найкращих пілотів і піхотинців бригади. У наказовому порядку. На відкритій місцевості. Прилетіла балістика. Історія недбальства (чи не недбальства) повторилась», — заявляв медійник.
Другий же удар стався по заправці, каже наш співрозмовник. Саме тоді там перебували військові в автобусі, які прямували на навчання. Туди окупанти поцілили «іскандером».
Окрім Володимира Святненка, відомо про ще щонайменше одного загиблого військовослужбовця бригади — пресофіцера Костянтина Гузенка. Хоча достеменно обставини його смерті поки що невідомі.
Напередодні угруповання військ «Схід» повідомило, що внаслідок російських обстрілів у Дніпропетровській області 1 листопада загинули військовослужбовці ЗСУ, були й поранені.
В угрупованні запевняли, що правоохоронці перевіряють обставини щодо дотримання й виконання вимог розпоряджень головнокомандувача та Генерального штабу ЗСУ щодо своєчасності оповіщення про ракетну небезпеку, заборони (обмеження) розміщення особового складу та проведення нарад і зборів на відкритій місцевості, а також розміщення в непризначених для цього місцях.
