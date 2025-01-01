Ударів у тилу, під час яких загинули бійці 35 бригади, було два. Що відомо про атаку?

Днями 35 окрема бригада морської піхоти ЗСУ втратила своїх бійців під час російських ракетних ударів.

Про це повідомило обізнане джерело hromadske.

Один з ударів прийшовся на місце нагородження бійців. Це розповідав і журналіст ТСН Дмитро Святненко, чий брат — військовий Володимир Святненко (Знахар) — загинув там унаслідок атаки балістикою.

«Його вбили росіяни. Але не на полі бою. У глибокому тилу. Його разом із побратимами зібрали на плацу, щоб нагородити. Зібрали найкращих. Найкращих пілотів і піхотинців бригади. У наказовому порядку. На відкритій місцевості. Прилетіла балістика. Історія недбальства (чи не недбальства) повторилась», — заявляв медійник.

Другий же удар стався по заправці, каже наш співрозмовник. Саме тоді там перебували військові в автобусі, які прямували на навчання. Туди окупанти поцілили «іскандером».

Окрім Володимира Святненка, відомо про ще щонайменше одного загиблого військовослужбовця бригади — пресофіцера Костянтина Гузенка. Хоча достеменно обставини його смерті поки що невідомі.

Напередодні угруповання військ «Схід» повідомило, що внаслідок російських обстрілів у Дніпропетровській області 1 листопада загинули військовослужбовці ЗСУ, були й поранені.

В угрупованні запевняли, що правоохоронці перевіряють обставини щодо дотримання й виконання вимог розпоряджень головнокомандувача та Генерального штабу ЗСУ щодо своєчасності оповіщення про ракетну небезпеку, заборони (обмеження) розміщення особового складу та проведення нарад і зборів на відкритій місцевості, а також розміщення в непризначених для цього місцях.

