Спецпризначенці ГУР знищили російські системи ППО в окупованому Криму

У ніч з 1 на 2 листопада 2025 року сили спеціального призначення Департаменту активних дій ГУР МО України здійснили чергову високоточну атаку по об’єктах ППО російських військ у тимчасово окупованому Криму.

Про це інформує ГУР МО, оприлюднивши відео і деталі спецоперації, пише LB.ua.

За підтвердженими даними, у результаті удару було знищено пункт управління зенітно-ракетного дивізіону С-400 "Тріумф", разом із багатофункціональною радіолокаційною станцією 92Н6Е та обладнанням системи автономного енергозабезпечення комплексу.

Крім того, українські розвідники успішно уразили аеродромний оглядовий радіолокатор "АОРЛ-1АС" і РЛС П-18 "Терек", що належали військам РФ.

В ГУР підкреслюють, що подібні удари суттєво знижують ефективність російської системи протиповітряної оборони на півострові, наближаючи деокупацію українських територій.

У ніч на 3 листопада 2025 року підрозділи Сил оборони України уразили Саратовський нафтопереробний завод у Саратовській області Російської Федерації та об'єкти логістки армії РФ на ТОТ.

Теги: Росія, війна
