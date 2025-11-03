Спецпризначенці ГУР знищили російські системи ППО в окупованому Криму





Про це інформує ГУР МО, оприлюднивши відео і деталі спецоперації, пише



За підтвердженими даними, у результаті удару було знищено пункт управління зенітно-ракетного дивізіону С-400 "Тріумф", разом із багатофункціональною радіолокаційною станцією 92Н6Е та обладнанням системи автономного енергозабезпечення комплексу.



Крім того, українські розвідники успішно уразили аеродромний оглядовий радіолокатор "АОРЛ-1АС" і РЛС П-18 "Терек", що належали військам РФ.



В ГУР підкреслюють, що подібні удари суттєво знижують ефективність російської системи протиповітряної оборони на півострові, наближаючи деокупацію українських територій.



У ніч на 3 листопада 2025 року підрозділи Сил оборони України уразили Саратовський нафтопереробний завод у Саратовській області Російської Федерації та об'єкти логістки армії РФ на ТОТ.

