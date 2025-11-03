Спецпризначенці ГУР знищили російські системи ППО в окупованому Криму
Сьогодні, 18:25
У ніч з 1 на 2 листопада 2025 року сили спеціального призначення Департаменту активних дій ГУР МО України здійснили чергову високоточну атаку по об’єктах ППО російських військ у тимчасово окупованому Криму.
Про це інформує ГУР МО, оприлюднивши відео і деталі спецоперації, пише LB.ua.
За підтвердженими даними, у результаті удару було знищено пункт управління зенітно-ракетного дивізіону С-400 "Тріумф", разом із багатофункціональною радіолокаційною станцією 92Н6Е та обладнанням системи автономного енергозабезпечення комплексу.
Крім того, українські розвідники успішно уразили аеродромний оглядовий радіолокатор "АОРЛ-1АС" і РЛС П-18 "Терек", що належали військам РФ.
В ГУР підкреслюють, що подібні удари суттєво знижують ефективність російської системи протиповітряної оборони на півострові, наближаючи деокупацію українських територій.
У ніч на 3 листопада 2025 року підрозділи Сил оборони України уразили Саратовський нафтопереробний завод у Саратовській області Російської Федерації та об'єкти логістки армії РФ на ТОТ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це інформує ГУР МО, оприлюднивши відео і деталі спецоперації, пише LB.ua.
За підтвердженими даними, у результаті удару було знищено пункт управління зенітно-ракетного дивізіону С-400 "Тріумф", разом із багатофункціональною радіолокаційною станцією 92Н6Е та обладнанням системи автономного енергозабезпечення комплексу.
Крім того, українські розвідники успішно уразили аеродромний оглядовий радіолокатор "АОРЛ-1АС" і РЛС П-18 "Терек", що належали військам РФ.
В ГУР підкреслюють, що подібні удари суттєво знижують ефективність російської системи протиповітряної оборони на півострові, наближаючи деокупацію українських територій.
У ніч на 3 листопада 2025 року підрозділи Сил оборони України уразили Саратовський нафтопереробний завод у Саратовській області Російської Федерації та об'єкти логістки армії РФ на ТОТ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Скорботний день для Луцька: завтра у місті прощатимуться з двома Героями Андрієм Жуком та Ігорем Грабком
Сьогодні, 19:07
Спецпризначенці ГУР знищили російські системи ППО в окупованому Криму
Сьогодні, 18:25
Ударів у тилу, під час яких загинули бійці 35 бригади, було два. Що відомо про атаку?
Сьогодні, 17:09
Чоловіків у розшуку та без військового квитка можна забронювати: Зеленський підписав закон
Сьогодні, 16:23
Як розширити асортимент у магазині з продажу косметики
Сьогодні, 16:10