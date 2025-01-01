Скорботний день для Луцька: завтра у місті прощатимуться з двома Героями Андрієм Жуком та Ігорем Грабком

Скорботний день для Луцька: завтра у місті прощатимуться з двома Героями Андрієм Жуком та Ігорем Грабком
У вівторок, 4 листопада, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовців Ігоря Грабка та Андрія Жука.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

"Грабко Ігор Вʼячеславович (30.09.1978 року народження) загинув 28 жовтня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Костянтинівка Донецької області.

Жук Андрій Миколайович (05.01.1985 року народження) загинув 25 жовтня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Малі Щербаки Запорізької області", - йдеться в повідомленні.

Поховають Героїв у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, загиблі
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ресторани збирають на FPV: у Луцьку представили ініціативу «Смачно, бо на дрони!»
У Луцьку дорожчають новобудови: рієлтор Дмитро Хоміч розповів, чого чекати на ринку житла
Директор Гіркополонківського ліцею Василь Мацялка став «Заслуженим працівником освіти України»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Скорботний день для Луцька: завтра у місті прощатимуться з двома Героями Андрієм Жуком та Ігорем Грабком
Сьогодні, 19:07
Спецпризначенці ГУР знищили російські системи ППО в окупованому Криму
Сьогодні, 18:25
Ударів у тилу, під час яких загинули бійці 35 бригади, було два. Що відомо про атаку?
Сьогодні, 17:09
Чоловіків у розшуку та без військового квитка можна забронювати: Зеленський підписав закон
Сьогодні, 16:23
Як розширити асортимент у магазині з продажу косметики
Сьогодні, 16:10
Медіа
відео
1/8