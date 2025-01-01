Скорботний день для Луцька: завтра у місті прощатимуться з двома Героями Андрієм Жуком та Ігорем Грабком
Сьогодні, 19:07
У вівторок, 4 листопада, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовців Ігоря Грабка та Андрія Жука.
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
"Грабко Ігор Вʼячеславович (30.09.1978 року народження) загинув 28 жовтня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Костянтинівка Донецької області.
Жук Андрій Миколайович (05.01.1985 року народження) загинув 25 жовтня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Малі Щербаки Запорізької області", - йдеться в повідомленні.
Поховають Героїв у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
"Грабко Ігор Вʼячеславович (30.09.1978 року народження) загинув 28 жовтня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Костянтинівка Донецької області.
Жук Андрій Миколайович (05.01.1985 року народження) загинув 25 жовтня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Малі Щербаки Запорізької області", - йдеться в повідомленні.
Поховають Героїв у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Скорботний день для Луцька: завтра у місті прощатимуться з двома Героями Андрієм Жуком та Ігорем Грабком
Сьогодні, 19:07
Ударів у тилу, під час яких загинули бійці 35 бригади, було два. Що відомо про атаку?
Сьогодні, 17:09
Чоловіків у розшуку та без військового квитка можна забронювати: Зеленський підписав закон
Сьогодні, 16:23
Як розширити асортимент у магазині з продажу косметики
Сьогодні, 16:10