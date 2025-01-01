Скорботний день для Луцька: завтра у місті прощатимуться з двома Героями Андрієм Жуком та Ігорем Грабком

У вівторок, 4 листопада, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовцівтаПро це повідомили у Луцькій міській раді."Грабко Ігор Вʼячеславович (30.09.1978 року народження) загинув 28 жовтня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Костянтинівка Донецької області.Жук Андрій Миколайович (05.01.1985 року народження) загинув 25 жовтня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Малі Щербаки Запорізької області", - йдеться в повідомленні.Поховають Героїв у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.