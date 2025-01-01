Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 4 листопада

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 4 листопада
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 4 листопада.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

ПРОГНОЗ ПОГОДИ

4 листопада

Луцьк

Хмарна погода з проясненнями. Вночі помірний дощ, вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 10-12° тепла.

Область

Хмарна погода з проясненнями. Вночі помірний дощ, вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 8-13° тепла.

