Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 4 листопада
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 4 листопада.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
ПРОГНОЗ ПОГОДИ
4 листопада
Луцьк
Хмарна погода з проясненнями. Вночі помірний дощ, вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 10-12° тепла.
Область
Хмарна погода з проясненнями. Вночі помірний дощ, вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 8-13° тепла.
