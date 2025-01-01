Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 4 листопада





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



ПРОГНОЗ ПОГОДИ



4 листопада



Луцьк



Хмарна погода з проясненнями. Вночі помірний дощ, вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 10-12° тепла.



Область



Хмарна погода з проясненнями. Вночі помірний дощ, вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 8-13° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 4 листопада.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Хмарна погода з проясненнями. Вночі помірний дощ, вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 10-12° тепла.Хмарна погода з проясненнями. Вночі помірний дощ, вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 8-13° тепла.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію