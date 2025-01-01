Захисник, колишній голова Рожищенської районної ради отримав орден

Андрій Євгенович Музика отримав державну нагороду – орден «За мужність» ІІІ ступеня.



Про це повідомляє Рожищенська міська рада.



Воїна відзначено відповідно до Указу Президента України №559/2025 за особисту мужність і героїзм, проявлені під час виконання бойових завдань, пов’язаних із захистом незалежності України.



Ця нагорода – символ незламності наших захисників, які щодня виборюють мир і безпеку для українців.

Колишній голова Рожищенської районної ради, а нині військовий 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого

