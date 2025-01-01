Захисник, колишній голова Рожищенської районної ради отримав орден
Сьогодні, 20:38
Колишній голова Рожищенської районної ради, а нині військовий 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого Андрій Євгенович Музика отримав державну нагороду – орден «За мужність» ІІІ ступеня.
Про це повідомляє Рожищенська міська рада.
Воїна відзначено відповідно до Указу Президента України №559/2025 за особисту мужність і героїзм, проявлені під час виконання бойових завдань, пов’язаних із захистом незалежності України.
Ця нагорода – символ незламності наших захисників, які щодня виборюють мир і безпеку для українців.
