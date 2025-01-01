Загинули два Герої з Луцької громади - Сергій Хомич та Микола Ясенюк

На Донеччині загинули два Герої з Луцької громади - 37-річнийта 24-річнийПро це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.Лучанин Хомич Сергій Вікторович, 14.08.1987 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду кулеметника 4 спеціального відділення 1 спеціального взводу 2 спеціальної роти.Солдат Хомич Сергій Вікторович загинув 15.09.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Гірник Донецької області.Житель с. Жидичин Луцької міської територіальної громади Ясенюк Микола Сергійович, 22.05.2000 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду старшого водія-радіотелефоніста 1 штурмового спеціалізованого відділення 1 штурмового спеціалізованого взводу 2 штурмової спеціалізованої роти (ШКВАЛ).Солдат Ясенюк Микола Сергійович загинув 03.12.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Жовте Донецької області.Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблих Героїв.