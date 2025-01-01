У Луцьку відновили автобусний маршрут № 11
Сьогодні, 22:15
У Луцьку відновили роботу маршруту № 11, поки що — з тимчасовим перевізником.
Нагадаємо, автобус «Івана Газюка — Промислова (Академія рекреаційних технологій і права)» припинив курсувати у липні цього року.
Автобуси № 11 знову виїхали на лінію з понеділка, 3 листопада, повідомив у коментарі misto.media начальник відділу транспорту Луцької міської ради Віктор Главічка.
Наразі на маршруті працюють два автобуси, а з 4 листопада їх кількість збільшать до чотирьох. Інтервал руху становить приблизно 25—35 хвилин.
Наразі перевізник тимчасовий — ТзОВ «Луцьк Транс-Сервіс». До 17 листопада триває конкурс із визначення підприємця, що обслуговуватиме маршрут. Постійного перевізника обіцяють визначити 2 грудня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Нагадаємо, автобус «Івана Газюка — Промислова (Академія рекреаційних технологій і права)» припинив курсувати у липні цього року.
Автобуси № 11 знову виїхали на лінію з понеділка, 3 листопада, повідомив у коментарі misto.media начальник відділу транспорту Луцької міської ради Віктор Главічка.
Наразі на маршруті працюють два автобуси, а з 4 листопада їх кількість збільшать до чотирьох. Інтервал руху становить приблизно 25—35 хвилин.
Наразі перевізник тимчасовий — ТзОВ «Луцьк Транс-Сервіс». До 17 листопада триває конкурс із визначення підприємця, що обслуговуватиме маршрут. Постійного перевізника обіцяють визначити 2 грудня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку відновили автобусний маршрут № 11
Сьогодні, 22:15
Скільки коштує орендувати квартиру в Луцьку: огляд цін
Сьогодні, 21:46
Церкву Луцького братства постійно підтоплює. Треба рятувати
Сьогодні, 21:11