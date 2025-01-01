У Луцьку відновили автобусний маршрут № 11

У Луцьку відновили автобусний маршрут № 11
У Луцьку відновили роботу маршруту № 11, поки що — з тимчасовим перевізником.

Нагадаємо, автобус «Івана Газюка — Промислова (Академія рекреаційних технологій і права)» припинив курсувати у липні цього року.

Автобуси № 11 знову виїхали на лінію з понеділка, 3 листопада, повідомив у коментарі misto.media начальник відділу транспорту Луцької міської ради Віктор Главічка.

Наразі на маршруті працюють два автобуси, а з 4 листопада їх кількість збільшать до чотирьох. Інтервал руху становить приблизно 25—35 хвилин.

Наразі перевізник тимчасовий — ТзОВ «Луцьк Транс-Сервіс». До 17 листопада триває конкурс із визначення підприємця, що обслуговуватиме маршрут. Постійного перевізника обіцяють визначити 2 грудня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: автобус, маршрут
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ресторани збирають на FPV: у Луцьку представили ініціативу «Смачно, бо на дрони!»
У Луцьку дорожчають новобудови: рієлтор Дмитро Хоміч розповів, чого чекати на ринку житла
Директор Гіркополонківського ліцею Василь Мацялка став «Заслуженим працівником освіти України»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку відновили автобусний маршрут № 11
Сьогодні, 22:15
Скільки коштує орендувати квартиру в Луцьку: огляд цін
Сьогодні, 21:46
Загинули два Герої з Луцької громади - Сергій Хомич та Микола Ясенюк
Сьогодні, 21:12
Церкву Луцького братства постійно підтоплює. Треба рятувати
Сьогодні, 21:11
Захисник, колишній голова Рожищенської районної ради отримав орден
Сьогодні, 20:38
Медіа
відео
1/8