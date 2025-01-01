У Луцьку відновили автобусний маршрут № 11





Нагадаємо, автобус «Івана Газюка — Промислова (Академія рекреаційних технологій і права)» припинив курсувати у липні цього року.



Автобуси № 11 знову виїхали на лінію з понеділка, 3 листопада, повідомив у коментарі Віктор Главічка.



Наразі на маршруті працюють два автобуси, а з 4 листопада їх кількість збільшать до чотирьох. Інтервал руху становить приблизно 25—35 хвилин.



Наразі перевізник тимчасовий — ТзОВ «Луцьк Транс-Сервіс». До 17 листопада триває конкурс із визначення підприємця, що обслуговуватиме маршрут. Постійного перевізника обіцяють визначити 2 грудня.

