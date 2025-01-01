Волинянин уник покарання за поранення ножем капітана поліції

Руслану Бойку, який напав на поліцейського. Чоловік переховувався вдома після скоєння крадіжки. Коли правоохоронці прийшли його затримати, він вдарив капітана поліції ножем у руку. Замість реального покарання обвинуваченому призначили рік іспитового терміну та зобовʼязали виплатити 10 тис. грн компенсації.



Про це пише



Як йдеться у вироку від 30 жовтня, інцидент стався 8 травня 2025 року у Володимирському районі. Правоохоронці прийшли з обшуком до місця проживання розшукуваного чоловіка. Під час огляду приміщення в літній кухні поліцейські виявили його у тумбочці для умивальника.



Коли капітан поліції намагався витягнути порушника, той почав чинити опір і вдарив правоохоронця ножем. Потерпілий отримав легкі тілесні ушкодження руки.



Руслан Бойко визнав свою провину та розкаявся. Він пояснив, що злякався і діяв імпульсивно, бо подумав нібито його хочуть відвезти до ТЦК.



Суддя Олександра Безпʼятко визнала волинянина винним в умисному нанесенні тілесних ушкоджень працівнику поліції під час виконання службових обов’язків (ч. 2 ст. 345 КК України). Проте замість реального покарання призначила рік іспитового терміну. Також обвинувачений має компенсувати поліцейському 10 тисяч гривень. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.





