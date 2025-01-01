4 листопада на Волині: гортаючи календар

4 листопада день народження відзначає отаман «Козацького Стрілецького Братства»(на фото).Також особисте свято сьогодні у керівника організації «Центр розвитку дитини»4 листопада - за православним календарем - святителя Павла (Конюшкевича), митрополита Тобольського.В Україні сьогодні відзначають День залізничника.Вітаємо усіх, хто сьогоднішній день має право називати власним святом. Зичимо вам удач, достатку і життєвого комфорту.Цього дня у 1942 році фашисти розстріляли жителів села Клубочин Ківерцівського району, яке розташоване поблизу Цумані. Каральна акція нацистів була відповіддю на діяльність партизанського підпілля у селі. Тут розстріляли 137 жителів, в тому числі жінок і дітей. Село спалили.