Скільки коштує орендувати квартиру в Луцьку: огляд цін





Журналісти



Найдешевші варіанти — це 1-кімнатні квартири у старих будинках, які здають без ремонту або з мінімальними зручностями. Їхня вартість починається від 5 000 гривень, а найвищі ціни — до 35 000 гривень — за студії в новобудовах із сучасним ремонтом, меблями, технікою та паркомісцем.



Двокімнатні квартири здають у діапазоні від 6 000 до 30 000 гривень. Середній сегмент — це житло з базовим ремонтом у районах Відродження, Балки чи 40-го кварталу, де ціни коливаються в межах 10–15 тисяч. Дорожчі варіанти — у центрі або нових житлових комплексах, де оренда може сягати 30 тисяч гривень.



Найбільший розкид цін — серед трикімнатних квартир. Їх здають від 7 000 до 42 000 гривень. Бюджетні варіанти розташовані у спальних районах, а преміальні — у центрі або в новобудовах з автономним опаленням, великою площею, дизайнерським ремонтом і паркомісцем.



Загалом, квартири в новобудовах значно дорожчі, ніж у старих будинках. Це пов’язано з кращими умовами, сучасним плануванням, енергоефективністю та попитом серед орендарів, які шукають комфортне житло на тривалий термін.

