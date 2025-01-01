Скільки коштує орендувати квартиру в Луцьку: огляд цін

Ціни на оренду квартир у Луцьку стартують від 5 тисяч гривень, а за житло в новобудові з ремонтом можуть просити до близько 40 тисяч. Найдорожче — у центрі та престижних районах, найдешевше — у старих будинках на околицях.

Журналісти ВСН проаналізували оголошення на одному з популярних маркетплейсів і з’ясували, що ціни стартують від 5 000 гривень, залежно від локації та умов.

Найдешевші варіанти — це 1-кімнатні квартири у старих будинках, які здають без ремонту або з мінімальними зручностями. Їхня вартість починається від 5 000 гривень, а найвищі ціни — до 35 000 гривень — за студії в новобудовах із сучасним ремонтом, меблями, технікою та паркомісцем.

Двокімнатні квартири здають у діапазоні від 6 000 до 30 000 гривень. Середній сегмент — це житло з базовим ремонтом у районах Відродження, Балки чи 40-го кварталу, де ціни коливаються в межах 10–15 тисяч. Дорожчі варіанти — у центрі або нових житлових комплексах, де оренда може сягати 30 тисяч гривень.

Найбільший розкид цін — серед трикімнатних квартир. Їх здають від 7 000 до 42 000 гривень. Бюджетні варіанти розташовані у спальних районах, а преміальні — у центрі або в новобудовах з автономним опаленням, великою площею, дизайнерським ремонтом і паркомісцем.

Загалом, квартири в новобудовах значно дорожчі, ніж у старих будинках. Це пов’язано з кращими умовами, сучасним плануванням, енергоефективністю та попитом серед орендарів, які шукають комфортне житло на тривалий термін.

