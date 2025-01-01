Церкву Луцького братства постійно підтоплює. Треба рятувати
Сьогодні, 21:11
Одна з найдавніших церков Луцька — Хрестовоздвиженська, що належить до комплексу Луцького братства, потерпає від підтоплень. Волога регулярно з’являється у підвальних приміщеннях, що загрожує збереженню не лише храму, а й сусідніх історичних споруд.
Про це краєзнавець і начальник відділу охорони культурної спадщини Луцької міської ради Олександр Котис говорив у подкасті Юрія Ричука “Вечірній Луцьк”.
«Церква Луцького братства, Хрестовоздвиженська. Там погано з водовідведенням і гідроізоляцією. У підвалах постійно набирається вода. У 2020 чи 2021 році я з колегою викачував її — за три дні вона знов набралася», — розповів Олександр Котис.
За його словами, проблема стосується всього комплексу — церкви та монастирського корпусу, де нині розташований музей братства. Якщо не провести комплексних робіт із водовідведення, конструкції можуть зазнати серйозних руйнувань.
«Там щось треба серйозно робити, бо як воно буде мокре, то довго не вистоїть», — попередив краєзнавець.
Станом на зараз представники релігійної громади не повідомляли про плани реставраційних робіт.
