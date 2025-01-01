Чоловіків у розшуку та без військового квитка можна забронювати: Зеленський підписав закон

Володимир Зеленський підписав Закон №4630-IX, який регулює особливості трудових відносин під час воєнного стану.



Про це повідомляє



Одним із ключових нововведень є можливість бронювання працівників підприємств оборонно-промислового комплексу, навіть якщо у них є порушення або проблеми з військовим обліком.



Закон передбачає:



- бронювання здійснюється лише один раз на рік і не звільняє працівника від відповідальності за порушення;



- для нових працівників підприємств ОПК встановлюється максимальний строк випробування - 45 днів;



- роботодавець отримує право звільнити співробітника, якщо той не усунув порушення військового обліку у визначений термін.



Документ розширює можливості бронювання для військовозобов’язаних, які працюють на критично важливих підприємствах, в установах та організаціях.



До цієї категорії належать особи, які:



- не мають належним чином оформлених військово-облікових документів;



- взагалі не перебувають на військовому обліку;



- не уточнили свої персональні дані;



- перебувають у розшуку через порушення правил військового обліку або законодавства про оборону та мобілізацію.



Такі працівники можуть бути заброньовані незалежно від кількості вже заброньованих співробітників у цій установі. Строк бронювання - до 45 календарних днів із моменту укладення трудового договору, і надається воно не частіше ніж один раз на рік



Бронювання від мобілізації



Нагадаємо, що в Україні оновили правила бронювання від мобілізації - тепер компанії можуть отримати бронь для більшої кількості своїх працівників.



Також змінено підходи до визначення критичності підприємств. Зокрема, регіональні та галузеві критерії тепер погоджуватимуться з Міністерством оборони та Міністерством економіки.



Окрім цього, для критично важливих підприємств, розташованих поблизу лінії фронту, збільшено ліміт на бронювання персоналу: замість 50% бізнесу дозволили бронювати до 100% співробітників.



Нещодавно Кабінет Міністрів також оновив підстави для бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та воєнного стану. Зміни переважно стосуються підприємств, що працюють у прифронтових районах, а також компаній, які займаються виробництвом дронів.















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Українипідписав Закон №4630-IX, який регулює особливості трудових відносин під час воєнного стану.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної Ради.Одним із ключових нововведень є можливість бронювання працівників підприємств оборонно-промислового комплексу, навіть якщо у них є порушення або проблеми з військовим обліком.- бронювання здійснюється лише один раз на рік і не звільняє працівника від відповідальності за порушення;- для нових працівників підприємств ОПК встановлюється максимальний строк випробування - 45 днів;- роботодавець отримує право звільнити співробітника, якщо той не усунув порушення військового обліку у визначений термін.Документ розширює можливості бронювання для військовозобов’язаних, які працюють на критично важливих підприємствах, в установах та організаціях.- не мають належним чином оформлених військово-облікових документів;- взагалі не перебувають на військовому обліку;- не уточнили свої персональні дані;- перебувають у розшуку через порушення правил військового обліку або законодавства про оборону та мобілізацію.Такі працівники можуть бути заброньовані незалежно від кількості вже заброньованих співробітників у цій установі. Строк бронювання - до 45 календарних днів із моменту укладення трудового договору, і надається воно не частіше ніж один раз на рікНагадаємо, що в Україні оновили правила бронювання від мобілізації - тепер компанії можуть отримати бронь для більшої кількості своїх працівників.Також змінено підходи до визначення критичності підприємств. Зокрема, регіональні та галузеві критерії тепер погоджуватимуться з Міністерством оборони та Міністерством економіки.Окрім цього, для критично важливих підприємств, розташованих поблизу лінії фронту, збільшено ліміт на бронювання персоналу: замість 50% бізнесу дозволили бронювати до 100% співробітників.Нещодавно Кабінет Міністрів також оновив підстави для бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та воєнного стану. Зміни переважно стосуються підприємств, що працюють у прифронтових районах, а також компаній, які займаються виробництвом дронів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію