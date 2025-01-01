Чоловіків у розшуку та без військового квитка можна забронювати: Зеленський підписав закон
Сьогодні, 16:23
Президент України Володимир Зеленський підписав Закон №4630-IX, який регулює особливості трудових відносин під час воєнного стану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної Ради.
Одним із ключових нововведень є можливість бронювання працівників підприємств оборонно-промислового комплексу, навіть якщо у них є порушення або проблеми з військовим обліком.
Закон передбачає:
- бронювання здійснюється лише один раз на рік і не звільняє працівника від відповідальності за порушення;
- для нових працівників підприємств ОПК встановлюється максимальний строк випробування - 45 днів;
- роботодавець отримує право звільнити співробітника, якщо той не усунув порушення військового обліку у визначений термін.
Документ розширює можливості бронювання для військовозобов’язаних, які працюють на критично важливих підприємствах, в установах та організаціях.
До цієї категорії належать особи, які:
- не мають належним чином оформлених військово-облікових документів;
- взагалі не перебувають на військовому обліку;
- не уточнили свої персональні дані;
- перебувають у розшуку через порушення правил військового обліку або законодавства про оборону та мобілізацію.
Такі працівники можуть бути заброньовані незалежно від кількості вже заброньованих співробітників у цій установі. Строк бронювання - до 45 календарних днів із моменту укладення трудового договору, і надається воно не частіше ніж один раз на рік
Бронювання від мобілізації
Нагадаємо, що в Україні оновили правила бронювання від мобілізації - тепер компанії можуть отримати бронь для більшої кількості своїх працівників.
Також змінено підходи до визначення критичності підприємств. Зокрема, регіональні та галузеві критерії тепер погоджуватимуться з Міністерством оборони та Міністерством економіки.
Окрім цього, для критично важливих підприємств, розташованих поблизу лінії фронту, збільшено ліміт на бронювання персоналу: замість 50% бізнесу дозволили бронювати до 100% співробітників.
Нещодавно Кабінет Міністрів також оновив підстави для бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та воєнного стану. Зміни переважно стосуються підприємств, що працюють у прифронтових районах, а також компаній, які займаються виробництвом дронів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної Ради.
Одним із ключових нововведень є можливість бронювання працівників підприємств оборонно-промислового комплексу, навіть якщо у них є порушення або проблеми з військовим обліком.
Закон передбачає:
- бронювання здійснюється лише один раз на рік і не звільняє працівника від відповідальності за порушення;
- для нових працівників підприємств ОПК встановлюється максимальний строк випробування - 45 днів;
- роботодавець отримує право звільнити співробітника, якщо той не усунув порушення військового обліку у визначений термін.
Документ розширює можливості бронювання для військовозобов’язаних, які працюють на критично важливих підприємствах, в установах та організаціях.
До цієї категорії належать особи, які:
- не мають належним чином оформлених військово-облікових документів;
- взагалі не перебувають на військовому обліку;
- не уточнили свої персональні дані;
- перебувають у розшуку через порушення правил військового обліку або законодавства про оборону та мобілізацію.
Такі працівники можуть бути заброньовані незалежно від кількості вже заброньованих співробітників у цій установі. Строк бронювання - до 45 календарних днів із моменту укладення трудового договору, і надається воно не частіше ніж один раз на рік
Бронювання від мобілізації
Нагадаємо, що в Україні оновили правила бронювання від мобілізації - тепер компанії можуть отримати бронь для більшої кількості своїх працівників.
Також змінено підходи до визначення критичності підприємств. Зокрема, регіональні та галузеві критерії тепер погоджуватимуться з Міністерством оборони та Міністерством економіки.
Окрім цього, для критично важливих підприємств, розташованих поблизу лінії фронту, збільшено ліміт на бронювання персоналу: замість 50% бізнесу дозволили бронювати до 100% співробітників.
Нещодавно Кабінет Міністрів також оновив підстави для бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та воєнного стану. Зміни переважно стосуються підприємств, що працюють у прифронтових районах, а також компаній, які займаються виробництвом дронів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Чоловіків у розшуку та без військового квитка можна забронювати: Зеленський підписав закон
Сьогодні, 16:23
Аварія у Луцьку: на Перемоги водій автівки в'їхав у дерево
Сьогодні, 16:00