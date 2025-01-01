Чоловіків у розшуку та без військового квитка можна забронювати: Зеленський підписав закон

Чоловіків у розшуку та без військового квитка можна забронювати: Зеленський підписав закон
Президент України Володимир Зеленський підписав Закон №4630-IX, який регулює особливості трудових відносин під час воєнного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної Ради.

Одним із ключових нововведень є можливість бронювання працівників підприємств оборонно-промислового комплексу, навіть якщо у них є порушення або проблеми з військовим обліком.

Закон передбачає:

- бронювання здійснюється лише один раз на рік і не звільняє працівника від відповідальності за порушення;

- для нових працівників підприємств ОПК встановлюється максимальний строк випробування - 45 днів;

- роботодавець отримує право звільнити співробітника, якщо той не усунув порушення військового обліку у визначений термін.

Документ розширює можливості бронювання для військовозобов’язаних, які працюють на критично важливих підприємствах, в установах та організаціях.

До цієї категорії належать особи, які:

- не мають належним чином оформлених військово-облікових документів;

- взагалі не перебувають на військовому обліку;

- не уточнили свої персональні дані;

- перебувають у розшуку через порушення правил військового обліку або законодавства про оборону та мобілізацію.

Такі працівники можуть бути заброньовані незалежно від кількості вже заброньованих співробітників у цій установі. Строк бронювання - до 45 календарних днів із моменту укладення трудового договору, і надається воно не частіше ніж один раз на рік

Бронювання від мобілізації

Нагадаємо, що в Україні оновили правила бронювання від мобілізації - тепер компанії можуть отримати бронь для більшої кількості своїх працівників.

Також змінено підходи до визначення критичності підприємств. Зокрема, регіональні та галузеві критерії тепер погоджуватимуться з Міністерством оборони та Міністерством економіки.

Окрім цього, для критично важливих підприємств, розташованих поблизу лінії фронту, збільшено ліміт на бронювання персоналу: замість 50% бізнесу дозволили бронювати до 100% співробітників.

Нещодавно Кабінет Міністрів також оновив підстави для бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та воєнного стану. Зміни переважно стосуються підприємств, що працюють у прифронтових районах, а також компаній, які займаються виробництвом дронів.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: мобілізація, бронювання
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ресторани збирають на FPV: у Луцьку представили ініціативу «Смачно, бо на дрони!»
У Луцьку дорожчають новобудови: рієлтор Дмитро Хоміч розповів, чого чекати на ринку житла
Директор Гіркополонківського ліцею Василь Мацялка став «Заслуженим працівником освіти України»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Чоловіків у розшуку та без військового квитка можна забронювати: Зеленський підписав закон
Сьогодні, 16:23
Аварія у Луцьку: на Перемоги водій автівки в'їхав у дерево
Сьогодні, 16:00
Вирізав «Z» на чолі полоненого воїна: СБУ встановила особу російського окупанта
Сьогодні, 15:37
У Луцьку попрощались із двома Героями, які загинули, захищаючи Україну
Сьогодні, 15:04
Брат журналіста ТСН загинув під час нагородження в тилу: прилетіла балістика
Сьогодні, 14:32
Медіа
відео
1/8