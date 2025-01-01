Аварія у Луцьку: на Перемоги водій автівки в'їхав у дерево





Про це Інтернет-виданню ВолиньPost повідомили очевидці події.



Зі слів очевидців, аварія трапилася поблизу школи №5 близько 16 години. Зіткнулися дві автівки, водій не впорався з керуванням та в'їхав у дерево.



Поки не відомо, чи є постраждалі, однак транспортні засоби зазнали значного пошкодження.



На місці події працюють бригада "швидкої" та слідчо-оперативна група.



Більше інформації - згодом.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні, 3 листопада, у Луцьку на проспекті Перемоги.Про цеповідомили очевидці події.Зі слів очевидців, аварія трапилася поблизу школи №5 близько 16 години. Зіткнулися дві автівки, водій не впорався з керуванням та в'їхав у дерево.Поки не відомо, чи є постраждалі, однак транспортні засоби зазнали значного пошкодження.На місці події працюють бригада "швидкої" та слідчо-оперативна група.Більше інформації - згодом.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію