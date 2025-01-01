Аварія у Луцьку: на Перемоги водій автівки в'їхав у дерево

Аварія у Луцьку: на Перемоги водій автівки в'їхав у дерево
Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні, 3 листопада, у Луцьку на проспекті Перемоги.

Про це Інтернет-виданню ВолиньPost повідомили очевидці події.

Зі слів очевидців, аварія трапилася поблизу школи №5 близько 16 години. Зіткнулися дві автівки, водій не впорався з керуванням та в'їхав у дерево.

Поки не відомо, чи є постраждалі, однак транспортні засоби зазнали значного пошкодження.

На місці події працюють бригада "швидкої" та слідчо-оперативна група.

Більше інформації - згодом.
