Зарплати вчителів хочуть підвищити: нардеп сказав, коли і наскільки
Сьогодні, 07:15
В Україні пропонують суттєво підвищити заробітну плату для освітян. Мінімальна зарплатня вчителів може зрости на 50% вже від 1 січня 2026 року, що доведе середній рівень оплати праці до 30 тисяч гривень на місяць.
Про це розповів нардеп від «Слуги народу» Руслан Горбенко в ефірі каналу «Новини.LIVE».
Народний депутат підкреслив, що попри важливість професії вчителя для майбутнього країни їхні поточні доходи є недостатніми.
«Зараз середня заробітна плата вчителя в Україні — це 15 тисяч гривень», — зауважив Руслан Горбенко.
Він додав, що з доплатами за додаткове навантаження, наприклад, керування класом або додаткові навчальні години, ця сума часто доходить до 20 тисяч гривень.
Горбенко наголосив, що в умовах повномасштабної війни таке фінансове рішення є важливим кроком і «проривом» для підтримки освітян, навіть якщо ці кошти однаково не відповідають тому рівню, на який заслуговує професія.
Нардеп розкрив ключові деталі ініціативи, зазначивши, що підвищення стосуватиметься базового рівня оплати праці.
«Зараз є саме пропозиція цього року підвищити грошове забезпечення наших вчителів на 50 відсотків. Тобто це буде в середньому 30 тисяч гривень заробітна плата вчителя в Україні. Коли це відбудеться? 1 січня 2026 року», — заявив Руслан Горбенко.
Він уточнив, що підвищується саме так звана «вчительська мінімалка», а не лише зарплата для викладачів з великим досвідом і стажем. Таке рішення має на меті підтримати всіх працівників освітньої сфери.
