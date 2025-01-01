Росія масовано обстріляла Україну дронами та ракетами. Під ударом був захід, зокрема, Львів





За даними Повітряних сил ЗСУ, ще звечора росія випустила безпілотники, які атакували Україну хвилями. Згодом стало відомо про зліт бомбардувальників Ту-95, а потім і літаків МіГ-31К, які випустили ракети «Кинджал» та Х-101.



Більшість повітряних цілей рухалися у західні області країни, зокрема, на Львівщину. У самому Львові чули звук прольоту дронів та роботу протиповітряної оборони. Після попередження про рух ракет у напрямку міста, над Львовом пролунала ще низка гучних вибухів, пише



Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що на тлі атаки частина міста лишилася без світла: йдеться про такі райони, як Рясне та Левандівка.



Також місцеві Telegram-канали публікують відео наслідків атаки: над містом видніються стовпи чорного диму.



Крім того, вибухи чули й на Івано-Франківщині та Рівненщині.



Внаслідок атаки на українські західні області Польща підняла в повітря свої та союзницькі літаки, повідомили в оперативному командування польських збройних сил. Також на території сусідньої країни привели в стан готовності наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки.



Тим часом від нічних ударів постраждало й Запоріжжя, розповів керівник ОВА Іван Федоров. На місто припало щонайменше десять влучань, унаслідок яких одна людина загинула, а ще дев’ятеро — поранено.



Руйнувань зазнали багатоповерхівки та приватні будинки — там вибито вікна, понівечено подвір’я. Також згоріли автівки. Через атаку понад 73 тисячі абонентів у місті та районі не мають електрики.

