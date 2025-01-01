Росія масовано обстріляла Україну дронами та ракетами. Під ударом був захід, зокрема, Львів
Сьогодні, 09:00
Уранці 5 жовтня російські війська запустили по Україні безпілотники та ракети різних типів. У різних регіонах, зокрема, західних, пролунали вибухи.
За даними Повітряних сил ЗСУ, ще звечора росія випустила безпілотники, які атакували Україну хвилями. Згодом стало відомо про зліт бомбардувальників Ту-95, а потім і літаків МіГ-31К, які випустили ракети «Кинджал» та Х-101.
Більшість повітряних цілей рухалися у західні області країни, зокрема, на Львівщину. У самому Львові чули звук прольоту дронів та роботу протиповітряної оборони. Після попередження про рух ракет у напрямку міста, над Львовом пролунала ще низка гучних вибухів, пише Громадське.
Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що на тлі атаки частина міста лишилася без світла: йдеться про такі райони, як Рясне та Левандівка.
Також місцеві Telegram-канали публікують відео наслідків атаки: над містом видніються стовпи чорного диму.
Крім того, вибухи чули й на Івано-Франківщині та Рівненщині.
Внаслідок атаки на українські західні області Польща підняла в повітря свої та союзницькі літаки, повідомили в оперативному командування польських збройних сил. Також на території сусідньої країни привели в стан готовності наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки.
Тим часом від нічних ударів постраждало й Запоріжжя, розповів керівник ОВА Іван Федоров. На місто припало щонайменше десять влучань, унаслідок яких одна людина загинула, а ще дев’ятеро — поранено.
Руйнувань зазнали багатоповерхівки та приватні будинки — там вибито вікна, понівечено подвір’я. Також згоріли автівки. Через атаку понад 73 тисячі абонентів у місті та районі не мають електрики.
