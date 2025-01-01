Росія масовано обстріляла Україну дронами та ракетами. Під ударом був захід, зокрема, Львів

Росія масовано обстріляла Україну дронами та ракетами. Під ударом був захід, зокрема, Львів
Уранці 5 жовтня російські війська запустили по Україні безпілотники та ракети різних типів. У різних регіонах, зокрема, західних, пролунали вибухи.

За даними Повітряних сил ЗСУ, ще звечора росія випустила безпілотники, які атакували Україну хвилями. Згодом стало відомо про зліт бомбардувальників Ту-95, а потім і літаків МіГ-31К, які випустили ракети «Кинджал» та Х-101.

Більшість повітряних цілей рухалися у західні області країни, зокрема, на Львівщину. У самому Львові чули звук прольоту дронів та роботу протиповітряної оборони. Після попередження про рух ракет у напрямку міста, над Львовом пролунала ще низка гучних вибухів, пише Громадське.

Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що на тлі атаки частина міста лишилася без світла: йдеться про такі райони, як Рясне та Левандівка.

Також місцеві Telegram-канали публікують відео наслідків атаки: над містом видніються стовпи чорного диму.

Крім того, вибухи чули й на Івано-Франківщині та Рівненщині.

Внаслідок атаки на українські західні області Польща підняла в повітря свої та союзницькі літаки, повідомили в оперативному командування польських збройних сил. Також на території сусідньої країни привели в стан готовності наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки.

Тим часом від нічних ударів постраждало й Запоріжжя, розповів керівник ОВА Іван Федоров. На місто припало щонайменше десять влучань, унаслідок яких одна людина загинула, а ще дев’ятеро — поранено.

Руйнувань зазнали багатоповерхівки та приватні будинки — там вибито вікна, понівечено подвір’я. Також згоріли автівки. Через атаку понад 73 тисячі абонентів у місті та районі не мають електрики.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Директор Гіркополонківського ліцею Василь Мацялка став «Заслуженим працівником освіти України»
Як лучанин Олексій Іванов через танці у Німеччині розповідає світу про Україну. ВІДЕО
Волинський аграрій Віктор Шумський став Заслуженим працівником сільського господарства України
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Росія масовано обстріляла Україну дронами та ракетами. Під ударом був захід, зокрема, Львів
Сьогодні, 09:00
Дев’ять громад на Волині отримали нові спеціальні шкільні автобуси
Сьогодні, 08:20
Зарплати вчителів хочуть підвищити: нардеп сказав, коли і наскільки
Сьогодні, 07:15
Цей бур’ян душить усе навколо: як позбутися берізки, поки вона не знищила ваш сад і город
Сьогодні, 05:17
Курс валют на 5 жовтня: скільки коштують долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Медіа
відео
1/8