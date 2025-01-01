Внаслідок масованого обстрілу Львова загинули чотири людини

Після чергової атаки російських військ у Львові спалахнуло кілька пожеж.Про це повідомив мер ЛьвоваЗа даними ОВА, внаслідок удару в області загинули двоє людей, ще двоє поранені.За попередніми даними, підтвердженої інформації про небезпечні хімічні викиди наразі немає."Поки немає підтвердженої інформації про небезпечні викиди у Львові, але про всяк краще закрийте вікна і залишайтеся в безпечному місці", – наголошує Садовий.Рятувальники вже працюють на місцях займання, ліквідовуючи наслідки обстрілів. Мешканців міста закликають не поспішати виходити надвір навіть після завершення повітряної тривоги, доки ситуація не буде повністю контрольована."Після російських обстрілів у місті триває кілька пожеж, тож важливо оберегти себе від можливих шкідливих випарів та диму. Після завершення тривоги не поспішайте виходити на вулицю. Відповідні служби вже працюють. Без паніки", – ідеться у повідомленні.За інформацією Андрія Садового, у Львові внаслідок російської атаки горить індустріальний парк Sparrow. Попередньо, інформації про постраждалих немає."Це цивільний об’єкт, без будь-якої мілітарної складової", — наголосив мер міста.За даними ДСНС, кількість загиблих досягла чотирьох людей. Стільки ж і поранених.