На Волині - можливе ускладнення руху вантажного транспорту через українсько-польський кордон
На Волині на пунктах пропуску, що на кордоні з Польщею, можливе ускладнення руху вантажного транспорту в обох напрямках.

Про це пише Суспільне.

Вранці 5 жовтня стався технічний збій у роботі електронної системи митного оформлення Республіки Польща, повідомили в Державній митній службі України.

Зокрема, на вʼїзд в Україну система працює в аварійному режимі. На виїзд з України приймають лише транспортні засоби, що прямують без вантажу.

Про відновлення пропуску транспортних засобів в повному обсязі повідомлять додатково, додали у Державній митній службі України.

