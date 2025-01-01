На Волині - можливе ускладнення руху вантажного транспорту через українсько-польський кордон





Про це пише



Вранці 5 жовтня стався технічний збій у роботі електронної системи митного оформлення Республіки Польща, повідомили в Державній митній службі України.



Зокрема, на вʼїзд в Україну система працює в аварійному режимі. На виїзд з України приймають лише транспортні засоби, що прямують без вантажу.



Про відновлення пропуску транспортних засобів в повному обсязі повідомлять додатково, додали у Державній митній службі України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині на пунктах пропуску, що на кордоні з Польщею, можливе ускладнення руху вантажного транспорту в обох напрямках.Про це пише Суспільне Вранці 5 жовтня стався технічний збій у роботі електронної системи митного оформлення Республіки Польща, повідомили в Державній митній службі України.Зокрема, на вʼїзд в Україну система працює в аварійному режимі. На виїзд з України приймають лише транспортні засоби, що прямують без вантажу.Про відновлення пропуску транспортних засобів в повному обсязі повідомлять додатково, додали у Державній митній службі України.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію