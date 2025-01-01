Палетна сітка та збереження товару: захист від пилу, ударів і зміщень





Чому палетна сітка стає стандартом у Європі та світі

Досвід міжнародних логістичних компаній свідчить: близько 40 % харчових втрат у світі пов’язані з неналежним пакуванням і транспортуванням. У країнах ЄС палетна сітка активно використовується для овочів, фруктів, молочної продукції та напоїв, де потрібна циркуляція повітря. Наприклад, у виробників свіжих яблук або ягід її застосування зменшує ризик псування партії до 30 % порівняно зі стретч-плівкою.



Переваги для сезонних продуктів

Овочі, фрукти, зелень чи молочна продукція особливо чутливі до зміни температур та вологи. Стретч-плівка створює ефект «парника», що призводить до утворення конденсату та швидкого псування.



Сітка ж забезпечує:



вільну вентиляцію без запотівання;

надійний захист від пилу й механічних пошкоджень;

збереження форми вантажу без тиску на крихкі товари.

Для агропідприємств це означає зниження втрат врожаю, довший термін реалізації та економію на відходах.



Автоматизоване пакування: швидкість та економія

Сучасні палетопакувальники, зокрема з кареткою для сітки (як варіант SIAT NET), дозволяють працювати на високих швидкостях без ризику деформації вантажу. Палетна сітка має гарантований попередній натяг 30 %, що зберігає ширину та міцність матеріалу.



Це дає одразу кілька переваг:



скорочення часу пакування;

економія матеріалу до 20–25 %;

стабільна фіксація навіть нестандартних палет.

Такий підхід вже став нормою для складів Європи, де ефективність і безпека доставки є ключовими показниками.





Досвід Manupackaging: контроль якості та екологічність

Палетна сітка компанії виготовляється з високощільного HDPE, повністю підлягає вторинній переробці та безпечна для харчових продуктів. Вона не рветься при контакті з гострими кутами, підходить для будь-яких пакувальних машин та ручного використання. Для клієнтів доступне безкоштовне тестування на підприємстві, що допомагає підібрати оптимальний формат намотування та рівень натягу.



Кому вигідно використовувати палетну сітку

Аграрним компаніям та логістичним центрам – для зберігання й перевезення овочів і фруктів без втрат якості.

Харчовій промисловості – для пакування молочних продуктів, яєць, м’яса, напоїв, що потребують охолодження.

Будівельним компаніям – для перевезення сипучих та нагрівальних матеріалів (дрова, хімія, будівельні суміші).

Особливо актуальною сітка стає в пікові сезони збору врожаю, коли важливо швидко відвантажувати великі партії без додаткових втрат.



Професійні поради щодо використання

1. Для продукції, яка зберігається на відкритих майданчиках, замовляйте сітку з УФ-стабілізатором – це захистить вантаж від сонця.



2. Використовуйте машинну обмотку для великих обсягів – вона дає максимальну економію матеріалу.



3. Для крихких продуктів (ягоди, яйця) рекомендується середній рівень натягу, щоб уникнути тиску.



4. При тривалому зберіганні у холодильниках обирайте сітку з високою еластичністю для стабільності вантажу.



Палетна сітка змінює уявлення про пакування: вона не просто фіксує вантаж, а зберігає його цінність, дозволяючи товарам «дихати» та безпечно долати шлях від складу до споживача. Там, де рахують кожну втрату та кожну хвилину, цей матеріал стає розумним союзником бізнесу, що прагне ефективності без компромісів.

Правильне пакування вантажів на палетах має критичне значення для їхньої безпеки під час транспортування та зберігання. Особливо це актуально для продуктів, які потребують вентиляції, контролю вологості та стабільності на піддонах. Саме тому все більше виробників обирають палетну сітку ( https://manupackaging.ua/materiali/paletna-sitka/ ) як сучасну альтернативу стретч-плівці. Вона дозволяє уникнути запотівання, запобігає зміщенню вантажу, захищає від пилу та ударів, при цьому зберігаючи природний вигляд і свіжість продукції.

