Волинянин пішов по гриби і заблукав у болотистій місцевості: його шукали понад добу

Завершились пошуки чоловіка, який заблукав у лісі поблизу села Качин Сошичненської громади Камінь-Каширського району.Про це повідомили упресслужбі ДСНС Волині.Пошуки тривали понад добу. До робіт були залучені рятувальники 8-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Камінь-Каширський, працівники поліції, кінологи, працівники надлісництва філії "Поліський лісовий офіс" та місцеві жителі.3 жовтня до Служби порятунку надійшло повідомлення про зникнення чоловіка 1947р.н., який разом із донькою вирушив до лісу по гриби та заблукав.Близько 20:43 4 жовтня за допомогою безпілотного літального апарата працівників поліції чоловіка знайшли в болотистій місцевості поблизу с. Личин — він був при свідомості.Рятувальники доправили потерпілого до карети швидкої допомоги.