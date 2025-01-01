Волинянин пішов по гриби і заблукав у болотистій місцевості: його шукали понад добу

Волинянин пішов по гриби і заблукав у болотистій місцевості: його шукали понад добу
Завершились пошуки чоловіка, який заблукав у лісі поблизу села Качин Сошичненської громади Камінь-Каширського району.

Про це повідомили упресслужбі ДСНС Волині.

Пошуки тривали понад добу. До робіт були залучені рятувальники 8-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Камінь-Каширський, працівники поліції, кінологи, працівники надлісництва філії "Поліський лісовий офіс" та місцеві жителі.

3 жовтня до Служби порятунку надійшло повідомлення про зникнення чоловіка 1947р.н., який разом із донькою вирушив до лісу по гриби та заблукав.

Близько 20:43 4 жовтня за допомогою безпілотного літального апарата працівників поліції чоловіка знайшли в болотистій місцевості поблизу с. Личин — він був при свідомості.
Рятувальники доправили потерпілого до карети швидкої допомоги.
Сьогодні, 15:12
