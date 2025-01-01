На Львівщині під час атаки РФ загинула ціла сім'я





Як повідомляє



Внаслідок ворожого влучання у селі Лапаївка зруйновано житловий будинок, під завалами загинула родина з чотирьох осіб, серед них - 15-річна дівчинка. Ще одного члена сім’ї та двох мешканок сусідніх будинків з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували, трьом потерпілим допомогу надали на місці.



Також у Львові та області зафіксовано влучання по промислових і енергетичних об’єктах. На місцях працюють прокурори, слідчі, вибухотехніки та експерти, які фіксують наслідки ударів.



За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 КК України - порушення законів та звичаїв війни, що призвело до загибелі людей.



Масована атака на Україну



У ніч на 5 жовтня Росія здійснила масштабну комбіновану атаку по Україні, застосувавши дрони, крилаті ракети та "Кинджали". Найбільше постраждали Львів і область - близько 04:30 по місту вдарили дрони, а згодом ракети, запущені з акваторії Чорного моря.



Вранці Львів атакували аеробалістичними ракетами, а удари по інших регіонах спричинили масштабні перебої з електропостачанням.



За словами президента Володимира Зеленського, окупанти випустили понад 50 ракет і близько 500 ударних дронів, серед яких були крилаті ракети, "Шахеди" та "Кинджали".

