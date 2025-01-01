На Львівщині під час атаки РФ загинула ціла сім'я
Сьогодні, 16:02
У ніч на 5 жовтня Росія завдала наймасованішого комбінованого удару по Львівщині з початку повномасштабної війни. Загинула родина.
Як повідомляє РБК-Україна, про це розповіли у прокуратурі Львівської області.
Внаслідок ворожого влучання у селі Лапаївка зруйновано житловий будинок, під завалами загинула родина з чотирьох осіб, серед них - 15-річна дівчинка. Ще одного члена сім’ї та двох мешканок сусідніх будинків з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували, трьом потерпілим допомогу надали на місці.
Також у Львові та області зафіксовано влучання по промислових і енергетичних об’єктах. На місцях працюють прокурори, слідчі, вибухотехніки та експерти, які фіксують наслідки ударів.
За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 КК України - порушення законів та звичаїв війни, що призвело до загибелі людей.
Масована атака на Україну
У ніч на 5 жовтня Росія здійснила масштабну комбіновану атаку по Україні, застосувавши дрони, крилаті ракети та "Кинджали". Найбільше постраждали Львів і область - близько 04:30 по місту вдарили дрони, а згодом ракети, запущені з акваторії Чорного моря.
Вранці Львів атакували аеробалістичними ракетами, а удари по інших регіонах спричинили масштабні перебої з електропостачанням.
За словами президента Володимира Зеленського, окупанти випустили понад 50 ракет і близько 500 ударних дронів, серед яких були крилаті ракети, "Шахеди" та "Кинджали".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Як повідомляє РБК-Україна, про це розповіли у прокуратурі Львівської області.
Внаслідок ворожого влучання у селі Лапаївка зруйновано житловий будинок, під завалами загинула родина з чотирьох осіб, серед них - 15-річна дівчинка. Ще одного члена сім’ї та двох мешканок сусідніх будинків з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували, трьом потерпілим допомогу надали на місці.
Також у Львові та області зафіксовано влучання по промислових і енергетичних об’єктах. На місцях працюють прокурори, слідчі, вибухотехніки та експерти, які фіксують наслідки ударів.
За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 КК України - порушення законів та звичаїв війни, що призвело до загибелі людей.
Масована атака на Україну
У ніч на 5 жовтня Росія здійснила масштабну комбіновану атаку по Україні, застосувавши дрони, крилаті ракети та "Кинджали". Найбільше постраждали Львів і область - близько 04:30 по місту вдарили дрони, а згодом ракети, запущені з акваторії Чорного моря.
Вранці Львів атакували аеробалістичними ракетами, а удари по інших регіонах спричинили масштабні перебої з електропостачанням.
За словами президента Володимира Зеленського, окупанти випустили понад 50 ракет і близько 500 ударних дронів, серед яких були крилаті ракети, "Шахеди" та "Кинджали".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Львівщині під час атаки РФ загинула ціла сім'я
Сьогодні, 16:02
Росія атакувала 50 ракетами та 500 дронами дев’ять областей
Сьогодні, 14:01
До Нововолинської міської лікарні вже подали тепло
Сьогодні, 13:08