Як подаватимуть воду у випадку відключення світла у Луцьку





Все залежатиме від того, наскільки серйозними будуть пошкодження енергетичної інфраструктури і як довго не буде світла. Швидше за все, якщо буде блекаут, воду подаватимуть вранці та ввечері, адже об’єкти водоканалу працюватимуть на генераторах, повідомив під час розширеної наради міський голова Ігор Поліщук, пише



Навіть за таких обставин вода буде не вище 5 поверху, оскільки станції, які качають на більшу висоту, заживити від альтернативних джерел складно. Утім, якщо ОСББ можуть забезпечити насосні станції електрикою від власних джерел, то така допомога буде не зайвою.



Станції, які створюють тиск води вище п’ятого поверху, знаходяться у дворах і їх усі неможливо заживити електроенергією. Якщо в ОСББ можна організувати загальну точку доступу, це необхідно зробити, зазначив Поліщук.



Також мешканців міста закликають зробити запаси технічної і питної води та зарядити павербанки.



Нагадаємо, у разі блекаутів в укриттях шкіл Луцької громади будуть діяти пункти обігріву.

